Por José Antonio Bragayrac

Si algo se ha perdido en Universitario además de puntos, partidos y oportunidades es la sensación de estabilidad. Esa que -tras muchos años de crisis- parecía haber encontrado el club en base a una planificación que lo había llevado a ser competitivo a nivel deportivo y exitoso en el plano administrativo. La gestión, eso que tanto le cuesta al fútbol peruano en todas sus formas, fue clave para alcanzar la hegemonía local y dar ese ansiado salto de calidad progresivo a nivel continental. ¿Cómo se deshace todo eso con casi los mismos en un semestre?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.