“Sabemos lo que es la ‘U’ en su estadio, rodea a sus rivales, los somete. Pero nuestro trabajo estaba saliendo. Nos atacaron, pero claras como acostumbran ellos en su cancha, no tuvieron”. La frase de Arley Rodríguez, extremo de FC Cajamarca, retrató el desconcierto de los 55 mil hinchas que, desde lo alto del Estadio Monumental, miraban con ceño fruncido. Algo no estaba encajando. El equipo que durante años convirtió su localía en una sentencia casi matemática ganó, sí, pero dejando más preguntas que certezas. El 1-0 ante los cajamarquinos, por la quinta fecha del Torneo Apertura, fue un triunfo que no rugió: apenas respiró.

El resultado acomoda la semana después del golpe anímico que significó dejarse empatar 2-2 ante Sporting Cristal tras ir ganando 2-0. Pero también desnuda un síntoma preocupante. El gol de Lisandro Alzugaray, un tiro libre impecablemente ejecutado a los 66 minutos, fue el único remate al arco del cuadro crema. El único. En una noche en la que terminaron el primer tiempo sin disparar entre los tres palos del colombiano Carlos Mosquera. Y frente a un rival que, guiado en ofensiva por el eterno Hernán Barcos, prefirió refugiarse antes que arriesgar. Como si el punto en el Monumental fuese más tesoro que botín pendiente.

La ausencia del ‘9’ que pidió su entrenador —Sekou Gassama— pesa. El delantero, aún sin ritmo competitivo, deja un vacío que se disimula cuando Alex Valera brilla, pero se hace evidente en noches como la de ayer, cuando sus desmarques estuvieron divorciados de la pelota y su definición, ausente.

“Deberíamos terminar antes los partidos”, dijo Javier Rabanal en conferencia. No sonó a queja, pero sí a constatación. El hincha ya lo percibe: la idea aún no se cierra. Y los números lo explican mejor: este inicio de temporada registra el promedio más bajo de remates al arco (3.6) respecto a los tres años anteriores (5.6 en 2025, 5.7 en 2024 y 5.4 en 2023). Un contraste evidente para un equipo que, bajo los proyectos de Jorge Fossati y Fabián Bustos, jugaba como si cargar con la etiqueta de favorito fuese un trámite natural.

La ‘U’, la de los últimos años, vivía entre triunfos, celebraciones y la sensación de ser invencible. Hoy, aun invicta con 11 puntos y persiguiendo a Alianza Lima, la vulnerabilidad se hace presente. Ante Cusco FC y Cristal cedieron puntos en los minutos finales. Detalles que, sumados, explican la frase de Rabanal: cerrar los partidos. Pero la responsabilidad también es suya.

El abrazo entre Hernán Barcos y Alex Valera al término del partido. (Foto: GEC)

Un viaje cuesta arriba

El siguiente reto será ante Los Chankas, este domingo en Andahuaylas. Un viaje incómodo: sin vuelos directos por cuestiones climáticas hasta fines de marzo, el club viajará en chárter el sábado. A casi tres mil metros sobre el nivel del mar, la eficacia —esa palabra que persigue al plantel desde enero— será obligatoria.

Rabanal llegó con una propuesta ofensiva prometedora. Pero el marcador de ayer recuerda que las ideas, sin ejecución, se vuelven susurros en un estadio acostumbrado a escuchar gritos de victoria. La ‘U’ ganó, sí. Pero aún no convence. Y en un club así, ganar no siempre es suficiente.

****

