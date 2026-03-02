Por Marco Quilca León

“Sabemos lo que es la ‘U’ en su estadio, rodea a sus rivales, los somete. Pero nuestro trabajo estaba saliendo. Nos atacaron, pero claras como acostumbran ellos en su cancha, no tuvieron”. La frase de Arley Rodríguez, extremo de FC Cajamarca, retrató el desconcierto de los 55 mil hinchas que, desde lo alto del Estadio Monumental, miraban con ceño fruncido. Algo no estaba encajando. El equipo que durante años convirtió su localía en una sentencia casi matemática ganó, sí, pero dejando más preguntas que certezas. El 1-0 ante los cajamarquinos, por la quinta fecha del Torneo Apertura, fue un triunfo que no rugió: apenas respiró.

