La escena ocurrió en el Aeropuerto Jorge Chávez del Callao. Tras descender del avión que trajo al plantel de regreso a Lima, el director deportivo Álvaro Barco se detuvo unos minutos ante los micrófonos. Sus palabras no fueron una confirmación, pero sí una señal clara de que Universitario aún no ha terminado de armar su plantel.

“En Universitario siempre hay posibilidades de incorporar jugadores hasta que no se cierre el mercado. Intentaremos traer a uno, aunque por ahora no hay nada concreto. Esperemos que de aquí al domingo pueda aparecer una buena oportunidad”, dijo Barco, también, con tono de molestia e incomodidad tras ser consultado por la continuidad de Javier Rabanal, responsable deportivo que la ‘U’ marche en cuarto puesto con 11 puntos en el Apertura 2026.

Casi cerrado...

Pero mientras el discurso público caminaba por la vereda de la cautela, en la interna crema el teléfono ya había sonado. El destinatario estaba en Córdoba, Argentina. Y el nombre sobre la mesa era uno conocido para el fútbol peruano: Bryan Reyna.

El extremo de 27 años pertenece a Belgrano, club con el que ha sumado 35 partidos, tres goles y cinco asistencias desde su llegada al fútbol argentino. Sin embargo, el 2026 lo encuentra en una situación incómoda: sin minutos y lejos del protagonismo que había logrado en la selección peruana.

Durante mercados anteriores, la postura de Belgrano había sido clara: Reyna solo saldría mediante una venta definitiva. Pero las circunstancias cambian en el fútbol con la misma velocidad con la que gira una pelota. Esta vez, la posibilidad de un préstamo apareció sobre la mesa de negociación.

Según pudo conocer El Comercio, el acuerdo entre Universitario y el club argentino está “cerrado al 99%”. La frase, revelada por una fuente del club crema a este periodista, grafica bien el estado actual de la operación: avanzada, pero aún pendiente de algunos detalles contractuales.

Entre esos puntos por resolver están la duración del préstamo, la existencia o no de una opción de compra al finalizar el vínculo y, por supuesto, el tema económico. La remuneración del futbolista y la distribución de los costos entre ambos clubes siguen siendo parte de la conversación.

Si las piezas encajan en las próximas horas, Bryan Reyna volverá al fútbol peruano después de dos temporadas en Argentina. Su último partido oficial data del 18 de noviembre del 2025, cuando defendió a la selección peruana en la derrota 2-1 ante Chile. Desde entonces, su continuidad ha sido irregular.

En Universitario, su llegada responde a una necesidad concreta: reforzar el ataque en un momento donde las alternativas ofensivas se han reducido más de lo esperado.

Las lesiones de Edison Flores y Héctor Fértoli han obligado al comando técnico a reconfigurar el frente de ataque. A eso se suma un inicio de temporada irregular de Martín Pérez Guedes y José Rivera, quienes todavía no han logrado encontrar la versión que el equipo necesita. En paralelo, dos de los refuerzos de este año —Miguel Silveira y Sekou Gassama— han tenido poca participación, ya sea por molestias físicas o por decisiones técnicas.

En ese escenario aparece Reyna como una pieza que puede ofrecer algo distinto. Es un extremo natural, un jugador acostumbrado al uno contra uno y a romper defensas con velocidad. Pero en el sistema táctico 3-5-2 que utiliza Universitario también puede adaptarse a otros roles.

Podría jugar como segundo delantero o como interior por cualquiera de las bandas. Eso lo pondría en competencia directa con nombres como Lisandro Alzugaray, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha. En otras palabras, su llegada no solo ampliaría el plantel: también elevaría la disputa por los puestos ofensivos.

El sueño de volver

Pero el movimiento por Reyna no sería el único que Universitario intenta concretar antes del cierre del libro de pases. En Ate saben que los últimos días de mercado suelen abrir oportunidades inesperadas.

Uno de los nombres que circula es el de Adrián Ugarriza. El delantero peruano milita actualmente en el Kiryat Shmona de Israel, aunque su situación depende de factores que van más allá del fútbol. El país atraviesa un contexto de conflicto bélico que mantiene en suspenso varias actividades deportivas.

Si la liga israelí se suspende o su club decide liberar temporalmente a sus futbolistas, Ugarriza podría quedar en condición de negociar con otros equipos. En ese escenario, Universitario aparece atento.

La tercera posibilidad, más compleja y pensada para el mediano plazo, es la de Piero Quispe. El volante peruano juega actualmente en el Sydney FC de la A-League australiana, donde se encuentra a préstamo. Sin embargo, su pase pertenece a Pumas de la UNAM de México.

Cuando finalice su cesión en Australia, Quispe deberá regresar al club mexicano. Recién en ese momento se abriría una ventana para que Universitario explore la posibilidad de un nuevo préstamo, siempre y cuando Pumas de la UNAM decida no contar con él.

Por ahora, el foco inmediato está en Reyna. Porque el calendario del mercado no espera a nadie y el domingo 15 de marzo marcará el cierre definitivo de las negociaciones en el fútbol peruano.

En Universitario lo saben bien: después de una derrota que dejó dudas en Andahuaylas, los refuerzos también juegan su propio partido contra el reloj.

