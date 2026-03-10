Por Jasson Curi Chang

Hace mucho tiempo, en Universitario una derrota no provocó decisiones tan importantes. La caída en Andahuaylas ante Los Chankas no necesitó siquiera un día completo para apresurar un movimiento en los escritorios de Ate. No habían pasado 24 horas desde el 3-1 sufrido por la sexta fecha del Apertura 2026 cuando la dirigencia crema empezó a mover fichas en un mercado de pases que, como un reloj implacable, cerrará este domingo 15 de marzo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.