Con cuatro refuerzos en duda, pero con Flores recuperado y un once consolidado: Así transformó Rabanal a la ‘U’ para la Noche Crema

La Noche Crema 2026 no será una más en el calendario simbólico de Universitario de Deportes. No puede serlo. El club llega a su fiesta mayor con la chapa pesada del tricampeón del fútbol peruano, con una identidad ya reconocible y con un nuevo conductor que, sin romper el molde, intenta ajustar las costuras de un equipo que aprendió a competir, sufrir y, sobre todo, ganar. Al frente estará la Universidad de Chile, rival histórico del continente, invitado que eleva el tono del ritual y que obliga a mirar más allá del espectáculo: la Noche Crema será, también, una primera prueba de carácter después de dos amistosos de pretemporada a puertas cerradas.

Universitario se presentará ante su gente no solo para mostrar la camiseta nueva o encender las luces del Monumental, sino para ofrecer pistas claras de lo que pretende ser en una temporada donde el objetivo ya no se disimula: el tetracampeonato. Javier Rabanal, técnico que asumió este año el reto de mejorar lo hecho, llega con una idea clara, aunque todavía en proceso. Y eso, en enero, también es una declaración.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

La pretemporada ha sido corta, intensa y, sobre todo, funcional para el diagnóstico. Dos amistosos, dos escenarios distintos y varias conclusiones tempranas. En el primero, ante Sport Boys, Universitario cayó en una serie de tres partidos de 30 minutos, un formato atípico que obligó a rotar, observar y corregir más que a competir, incluso hubo tiempo para ocho juveniles. En el segundo, frente a Melgar, se jugaron dos encuentros de 60 minutos, divididos en tiempos de media hora, con un triunfo por lado. No hubo invictos ni dramatismos. Hubo, sí, señales.

𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢𝗦 💪



Nuestro equipo realizó su último entrenamiento previo a la #NocheCrema2026.



🎟️ ¡Vamos por el lleno Monumental! 👉 https://t.co/s4UFOXyrM1#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/ttFmUEo5Kj — Universitario (@Universitario) January 23, 2026

El 3-5-2 no se toca

La principal: el sistema no se toca. El 3-5-2 que tan buenos réditos le dio al club en los últimos años seguirá siendo la base estructural del equipo. No por terquedad, sino por convicción. Rabanal entiende que Universitario ya tiene un ADN táctico incorporado y que el desafío no pasa por dinamitarlo, sino por perfeccionarlo con otros nombres, otros matices y mayor intensidad.

Si hoy la Noche Crema se jugara como una final, el once que asoma es bastante reconocible. Diego Romero se perfila como el dueño del arco, respaldado por una línea de tres con Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto, una zaga que mezcla juventud, experiencia y liderazgo. Por las bandas, dos carrileros largos, de ida y vuelta constante: Hugo Ancajima por derecha y José Carabalí por izquierda, claves para ensanchar el campo y sostener la presión alta.

En el medio, el corazón del equipo. Horacio Calcaterra, Jesús Castillo y Jairo Concha forman un trío de buen pie, lectura táctica y oficio. No son volantes de vértigo permanente, pero sí de control, pausa y precisión. Desde allí se ordena el juego y se activa la presión tras pérdida, una de las características más marcadas de este Universitario versión 2026.

Arriba, la sociedad que el hincha conoce de memoria y que vuelve a ilusionar: Edison Flores y Alex Valera. Complementarios, solidarios y comprometidos con el retroceso, ambos representan mucho más que goles. Son la primera línea de presión, los que incomodan la salida rival y los que interpretan cuándo acelerar y cuándo aguantar. En los amistosos, esa presión alta fue evidente, una seña clara de lo que pretende Rabanal: un equipo corto, intenso y protagonista.

El posible once de Universitario en la Noche Crema 2026.

No todos, sin embargo, tendrán minutos en la noche de gala. Cuatro refuerzos extranjeros quedarían al margen: Héctor Fértoli, aún lesionado, y Lisandro Alzugaray, Silveira y Sekou Gassama, quienes llegaron con poco tiempo de trabajo junto al plantel. La decisión no responde a jerarquías, sino a tiempos. En Universitario, hoy, nadie juega por nombre propio si no está físicamente y tácticamente alineado con la idea. Con ellos en campo, sin duda que el equipo mejorará.

Rabanal lo dejó claro, sin rodeos, cuando habló del momento del equipo: “Ahora mismo estoy preocupado por lo que tiene que trabajar el equipo durante la semana hasta la Noche Crema y por lo menos la mitad de semana que empieza la temporada, y luego ya nos preocuparemos del rival, pero ahora mismo nosotros en nuestra propia manera tenemos cosas que mejorar y en eso es lo que nos vamos a centrar”. El mensaje es nítido: la prioridad es Universitario, no el oponente.

En ese contexto, uno de los nombres propios que más atención concita es el de Edison Flores. El ‘Orejas’ ha recuperado sensaciones, ritmo y, sobre todo, confianza. La competencia interna, sumada a la llegada de refuerzos extranjeros, ha elevado su nivel. En la pretemporada ya dejó su huella con un gol, pero su aporte va más allá del marcador: lidera, ordena y contagia. En un equipo que necesita referentes silenciosos, Flores vuelve a ser indispensable.

Los cinco refuerzos extranjeros de Universitario de Deportes para este 2026.

La Noche Crema, entonces, aparece como una vitrina perfecta para medir hasta dónde está este Universitario en construcción. No será un partido para sacar conclusiones definitivas, pero sí para confirmar tendencias. El sistema, la presión alta, la intensidad en campo rival y la jerarquía de algunos nombres serán observados con lupa por una hinchada que ya no se conforma con competir: exige ganar.

Frente a la Universidad de Chile, la ‘U’ se presentará con lo que tiene y con lo que es. Un equipo que no promete fuegos artificiales, pero sí coherencia. Que no cambia por cambiar, pero que entiende que sostener el éxito también implica evolucionar. La Noche Crema 2026 será una celebración, sí, pero también un primer acto serio de una temporada donde Universitario vuelve a mirarse al espejo con ambición. Porque cuando se es tricampeón, la historia ya no permite bajar la guardia.