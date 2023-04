No hay peor lucha que la que no se hace. En Villa El Salvador, Universitario ha vuelto a dejar en claro que le peleará el Torneo Apertura a Alianza Lima hasta el final: con la victoria 2-1 ante un complicado Municipal, los cremas se mantienen a dos puntos del líder del torneo aunque con un partido más. Pero más allá de tener el panorama en contra, en Ate la ilusión no se termina.

Las tres derrotas al hilo -incluido el clásico en el Monumental- en el inicio del torneo con Carlos Compagnucci aún pesar, pero la llegada de Jorge Fossati al banco ha sido un bendición que trajo consigo seis victorias y un empate; es decir, 19 de 21 puntos con los que la ‘U’ puede soñar.

“La ‘U’ está derecho, le sale todo”, comenta Diego Rebagliatti, analista de GOLPerú, al término del partido. Y sí, los cambios de Fossati están funcionando hasta el momento. Al 3-5-2 que impuso con Corzo, Riveros y Di Benedetto como centrales; el técnico uruguayo de 70 años, campeón de la Sudamericana y la Recopa Sudamericana en 2009, acaba de hacer otra apuesta: jugar con doble ‘9′.

Ante la baja sensible de Luis Urruti -el goleador del equipo con cinco tantos jugaba como segundo delantero acompañando a Emanuel Herrera o Alex Valera-, Fossati decidió que la ‘U’ juegue desde el arranque con dos delanteros de área por primera vez en dos años , siendo la última vez el 19 de marzo de 2021 cuando el entonces técnico Ángel Comizzo -que este domingo fue el rival con su Municipal- usó a Valera junto a Enzo Gutiérrez en una derrota ante Cantolao. Nunca más los volvió a juntar desde el pitazo inicial, sí en medio de los partidos.

Pero lo de Fossati fue una variante en medio de la urgencia que terminó funcionando en el juego e influenciando en el resultado. Los merengues ganaron con un gol del propio Alex y otro de Emanuel con asistencia de su compañero de ataque. El paquete completo para celebrar.

La ‘U’ tiene un partido más y está a dos de Alianza, pero en Ate no piensan bajar los brazos. Más aún sabiendo que sus próximos tres partidos (contra Cristal y Vallejo de local, y Boys de visita) serán en Lima. A diferencia de los blanquiazules que deben visitar Tarapoto (Unión Comercio) y Arequipa (Melgar).

Efectividad

Junto a Deportivo Garcilaso Y Sport Huancayo, Universitario es el equipo más goleador en lo que va del Apertura: 18 goles en once partidos. Esa mejora llegó con Jorge Fossati en el banco. Antes de él, con Compagnucci, la ‘U’ marcó cinco veces en cuatro encuentros, gracias al 4-0 a Cantolao en el debut. Con el uruguayo, llevan 13 festejos en siete fechas del torneo peruano, casi dos por cotejo.

El entrenador le dio confianza a Luis Urruti, a quien había dirigido en 2019 en River Plate de Uruguay. ‘Tito’ fue el elegido para acompañar a Herrera en ataque en casi todos los partidos de la era Fossati, solo no estuvo en el debut ante Cienciano por la Sudamericana.

Así alineó Universitario vs. Municipal

Con la confianza puesta en él, Luis se convirtió en pieza importante para la ‘U’. De hecho, es el goleador del equipo con cinco goles, seguido de Herrera que tiene cuatro y Valera que suma tres. Es decir, los delanteros se han repartido 12 de los 18 tantos que ha marcado el cuadro merengue. Para pelear el torneo necesitas que tus atacantes estén derechos y en Ate eso lo celebran.

Fossati ha encontrado la fórmula para ilusionar al hincha. Universitario pelea el Apertura con Alianza y no deja de lado la Sudamericana. Este jueves recibirán a Goiás de Brasil por la fecha 2 del grupo G y el lunes chocarán en casa con Sporting Cristal en un duelo que podría definir el camino de ambos. Lo hará sin Valera por expulsión, pero seguramente volverá Urruti. Y si no está ‘Tito’, el técnico uruguayo sacará de la galera otro movimiento mágico para seguir dejando a la ‘U’ arriba.

Los delanteros de la

‘U’ en la era Fossati Los delanteros Rendimiento Torneo 2-0 Cienciano Herrera - 9

Valera sancionado Herrera: gol y asistencia Sudamericana 2-1 vs. Binacional Herrera - Hurruti

Valera x Herrera (58′) Herrera: gol

Valera: gol Apertura 3-1 vs. ADT Herrera - Hurruti

Valera - convocado a selección Herrera: gol y asistencia Apertura 3-0 vs. Cienciano Herrera - Hurruti

Valera - convocado a selección Herrera: gol Apertura 0-0 vs. D. Garcilaso Herrera - Hurruti

Valera x Herrera (46′) - Apertura 1-0 vs. Gimnasia Herrera-Urruti

Succar x Herrera (64′)

Valera sancionado Succar: gol Sudamericana 2-1 vs. Grau Herrera-Urruti

Valera x Herrera (46′) - Apertura 2-1 vs. Municipal Herrera-Valera

Rivera x Herrera (46′)

Valera expulsado Herrera: gol

Valera: gol y asistencia Apertura