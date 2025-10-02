Con el “Día a día aquí me enamoro más” de Santamaría y la fórmula de los córners de Fossati: Lo que no se vio de una nueva “final” ganada que acerca a la ‘U’ al ‘Tri’

Escucha la noticia
En Universitario sonríen. Sí, esa sonrisa que trae paz y tranquilidad, la que muestra Jorge Fossati mientras abraza a Jairo Vélez en el 1-0 de Martín Pérez Guedes. Esa alegría que ilusiona y mueve montañas. La misma que cae en las redes cuando el Tunche Rivera pica el 2-0 y hace el símbolo del ‘Hombre Araña’. Un amor a prueba de todo que hace público Anderson Santamaría frente a las cámaras de L1MAX. “No me equivoqué al venir. Vivir el día a día enamora más”, suelta emocionado. Y sí. En la ‘U’ sonríen y a base de esfuerzo y pundonor van derechito hacia el segundo tricampeonato de su gloriosa historia.