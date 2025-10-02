Con el “Día a día aquí me enamoro más” de Santamaría y la fórmula de los córners de Fossati: Lo que no se vio de una nueva “final” ganada que acerca a la ‘U’ al ‘Tri’

Ayer tocó otra vez Trujillo. Otra vez el Mansiche. Otra vez un recibimiento espectacular. Otra vez la Trinchera Norte luciendo la garganta de principio a fin. Y claro, otra vez ganó la Crema lejos de casa. El mejor visitante de la Liga 1 2025 con más del 68% de puntos obtenidos. Invicto en el Clausura y ganándolo todo post pausa de las Eliminatorias: Melgar (2-1), UTC (2-1), Cusco (3-2) y Alianza Atlético (2-0). Sumó 27 puntos y mantiene las distancias con sus escoltas.

El mérito del valioso triunfo crema ante el equipo de Sullana se basa en un dato que no puede dejarse de lado. Hasta ayer, los de Gerardo Ameli, habían recibido solo 4 goles en el Clausura. La ‘U’ lo golpeó dos veces y lo tumbó con argumentos. Además, lo neutralizó de tal forma que nunca pateó al arco defendido por Sebastián Britos. Es el segundo partido del torneo que la ‘U’ es un relojito en defensa, el otro había sido en el clásico en el Monumental. En ambos, el mejor jugador de la primera línea fue Anderson Santamaría.

Universitario se enfrenta a Alianza Atlético en el Mansiche. (Foto: Liga 1)

Como líbero o stopper, ‘Santa’ ofrece una categoría de nivel de selección. Hace que se cuestione menos la suplencia de Aldo Corzo, referente del bicampeón y portador de la cinta de capitán en cientos de batallas de los cremas.

“Disfruto el día a día. Tomé una buena decisión al venir acá. Dije que la competencia interna iba a hacernos mejor y así pasó. De muy chico fui un par de veces a la Trinchera, yo los veía por TV con mi mejor amigo. Vivir el día a día enamora más”, contó tras el partido en el que la página de estadísticas Sofascore le dio un puntaje de 8.1 producto de los 12 de 16 duelos ganados en el partido.

Los cambios y la fórmula

Cuando muchos pensaron -pensamos- que Fossati había encontrado el “equipo ideal” para jugar el resto del Clausura, contra Alianza Atlético de Sullana sorprendió y movió tres fichas de su pizarra. Jorge Murrugarra por Jesús Castillo de ancla, César Inga por José Carabalí de carrilero izquierdo y Edison Flores de vuelta al once titular por Jairo Vélez.

Le dio un aire al equipo. Y los que entraron respondieron con acierto. La ‘U’ controló el partido en Trujillo. Nunca estuvo en duda que iba a conseguir el triunfo. Se tardó más de lo debido, eso sí. Pero los goles llegaron con la fórmula que Jorge Fossati no se cansa de repetir en los entrenamientos.

En el 1-0, Andy Polo ganó la línea de fondo y sacó un centro para Valera. Los norteños despejaron el balón, entonces, inmediatamente el rebote fue cazado por Martín Pérez con un zurdazo esquinado que Melián no pudo impedir. ¿Cuántas veces la ‘U’ llega de la misma forma en un partido? Ayer costó, pero le funcionó.

Universitario derrotó 2-0 a Alianza Atlético en el Mansiche. (Foto: Liga 1)

Otra jugada maestra de Fossati y sus dirigidos se notó en cada córner del partido. La ‘U’ tuvo 6 tiros de esquina, y como sucedió el último sábado en el Monumental, la estrategia funcionó. En el 2-0 merengue, Concha cobró al primer palo de Sullana, Santamaría actuó de distracción y el balón llegó a la cabeza del Tunche Rivera para engrosar el marcador. Tres de los últimos cinco goles de la ‘U’ en el Clausura llegaron por esta vía.

En Universitario el discurso es único. Partido a partido, y todos los partidos se juegan como finales. Lo piensa Fossati, lo ha dicho Valera, lo repite Corzo y lo ejecuta Concha. Los suplentes pugnan por ser titulares y el plantel goza de una sana competencia que eleva el nivel de los 11 elegidos en cada partido.

Este domingo ante Juan Pablo II podrá dar una nueva estocada antes de ir a la fecha FIFA como puntero, con ventaja y sonriendo en la tranquilidad de saber que el ‘Tri’ está cada vez más cerca.

