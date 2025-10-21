Con el “falta poco” del caudillo Castillo y el Tunche bendito con la camiseta de los milagros: lo que no se vio del triunfo agónico que comienza a escribir el tricampeonato

La ‘U’ es un vaivén de emociones que cuando pisa la vereda de la calle José Díaz solo entiende de agonías. Le pasó en el Centenario con UTC y un zapatazo de Gabi Costa, y repitió el plato anoche cuando solo lo pudo ganar con patadas y cabezazos. Polo tiró un chimpunazo y se fue expulsado. Castillo metió la pierna fuerte como los caudillos lo entienden. Flores se vistió de ’10′, dejó de lado los pasesitos cortitos y sacó un pase largo para Carabalí. El ecuatoriano olvidó la estética y pateó con fiereza al centro del área. Y ahí, donde todos habían metido la pata por 93, apareció la cabeza del Tunche Rivera para hacerle honores a la camiseta de los milagros. Es octubre, y el fervor lleva los colores crema y morado.

José Tunche Rivera marcó el gol que le dio la victoria a Universitario sobre Ayacucho FC.

Se acerca el ‘Tri’

“Falta poco”, gritó Castillo en el video que la ‘U’ publicó tras el triunfo sobre un Ayacucho FC que quiso dormir el partido a punta de lesionados y terminó en pesadilla luego de ser avasallado por el ímpetu del cuadro crema.

El equipo de Fossati tuvo un desempeño muy discreto. De punta a punta encontró muchos errores y pocas soluciones. Britos y Riveros confabularon para que Ayacucho FC llegue al empate. Inga jugó en modo “slow motion” y a Concha, efectivamente, no lo dejaron patear desde fuera del área.

¡APARECIÓ EL TUNCHE! José Rivera ⚽️, al minuto 92, marcó el 2-1 de Universitario 🟠 sobre Ayacucho FC. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/SzCG9VVR4W — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 21, 2025

Ni la fórmula de los córners, ni las triangulaciones entre Pérez Guedes, Polo y Vélez funcionaron. La ‘U’ se encontró con el 1-0 y bajó muy rápido la guardia. Lucumí hizo ver muy mal a la defensa en el empate transitorio que luego se prolongo más de lo debido.

Fossati puso todas las piezas en ataque, y a pesar de la roja a Polo, la orden nunca fue renunciar a ganar el partido. Por eso, Flores retrocedió para ganar hombres en el mediocampo, y por lo mismo, el Tunche pasó a ser volante por derecha en el improvisado 4-4-1 con Churín de centrodelantero.

La fórmula no se funcionó de inmediato. Cuando el cartel anunció los 8 minutos de tiempo añadido, las pifias bajaron de las cuatro tribunas porque el equipo no encontraba la solución.

Sin embargo, bien recita el dicho de que a la ‘U’ no se le puede dar por muerto hasta el final. El 2-1 agónico, el Estadio Nacional repleto de emociones y un tricampeonato que comenzó a escribirse anoche.

Cada vez falta menos, hincha crema. El jueves un triunfo contra Cristal solo acortará más el camino. El ‘Tri’ está cerca.

Universitario vs. Ayacucho FC por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1.

