Con el "falta poco" del caudillo Castillo y el Tunche bendito con la camiseta de los milagros: lo que no se vio del triunfo agónico que comienza a escribir el tricampeonato




Lucas tiene 8 años y hoy conocerá lo que significa ser de Universitario. Lo hará cuando tome de la mano a su mamá para subir por las gradas del viejo Estadio Nacional. Lo hará, también, cuando frente a sus ojos Martín Pérez Guedes amague la adversidad y anote de un zurdazo rebelde el 1-0. Lo hará, por supuesto, cuando el reloj apriete el corazón con el 1-1 y los latidos quieran salirse del pecho. Y lo hará, claro está, esta noche cuando el Tunche Rivera cumpla el milagro y él se convierta en el niño más feliz de Occidente Alta, con los brazos abiertos y los ojos llenos de alegría. “Goooooool, mamá”, gritará, y al fin entenderá por qué en casa son de la U. Qué lindo primer día en un estadio para hacerse más hincha de la camiseta, y para jurarle amor eterno a mamá. Universitario 2-1 Ayacucho.

