Lista de convocados de la ‘U’ para enfrentar a Juan Pablo II. (Foto: Universitario)
Lista de convocados de la ‘U’ para enfrentar a Juan Pablo II. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes definió su lista de convocados para enfrentar a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. La principal novedad en la nómina de Fabián Bustos es el retorno de Bryan Reyna, mientras que Matías Di Benedetto volvió a quedar fuera por problemas físicos, pese a que durante la semana se esperaba su regreso a las canchas.

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