Universitario de Deportes definió su lista de convocados para enfrentar a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. La principal novedad en la nómina de Fabián Bustos es el retorno de Bryan Reyna, mientras que Matías Di Benedetto volvió a quedar fuera por problemas físicos, pese a que durante la semana se esperaba su regreso a las canchas.

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El defensor argentino había superado una lesión muscular en el muslo posterior derecho y recibió el alta médica. Sin embargo, volvió a presentar molestias durante los entrenamientos del viernes, por lo que el comando técnico decidió no arriesgarlo para el compromiso en el Estadio Monumental. La intención es que pueda recuperarse y volver a estar disponible para los próximos partidos.

Por su parte, Bryan Reyna vuelve a ser considerado por Bustos luego de no integrar la convocatoria para el triunfo por 4-1 ante Alianza Atlético. El atacante se suma a las alternativas ofensivas de un equipo crema que necesita seguir sumando en la recta final del campeonato. Entre los convocados también destacan Gianluca Lapadula, Álex Valera, José Rivera y Edison Flores.

Además de Di Benedetto, quedaron fuera de la nómina Jordan Guivin, Adrián Quiroz y el panameño Jorge Gutiérrez. En defensa, Bustos contará con Williams Riveros, Anderson Santamaría, Caín Fara y Aldo Corzo, entre otras opciones para armar su última línea.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 📋✍️ ⚽ Universitario vs. Juan Pablo II 🗓️ Clausura - Fecha 13 #ConLaUsiempre https://t.co/5riItnhAR4 — Universitario (@Universitario) October 24, 2026

Universitario recibirá a Juan Pablo II College este sábado 24 de octubre, desde las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental, por la jornada 13 del Clausura. El cuadro crema buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes en la pelea por el torneo.

Lista de convocados de Universitario

Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Héctor Fértoli, Horacio Calcaterra, José Rivera, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Gianluca Lapadula, Edison Flores, Álex Valera, Jorge Murrugarra, Andy Polo, Miguel Vargas, Aldo Corzo, Lizandro Alzugaray, César Inga, Piero Quispe y Bryan Reyna.