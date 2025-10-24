Con el “Todavía falta” y “en Tarma será muy duro” del gladiador Valera y un Corzo que lloró en el final: Lo que no se vio del triunfo de la ‘U’ casi tricampeón de la Liga 1

Escucha la noticia
Con el “Todavía falta” y “en Tarma será muy duro” del gladiador Valera y un Corzo que lloró en el final: Lo que no se vio del triunfo de la ‘U’ casi tricampeón de la Liga 1Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Está desde hace unas horas publicado en las redes sociales de Universitario y mientras corre el reloj se vuelve el video más visto del día. Diego Churín subido en una banqueta junto con el delegado Martín Kohatsu, Aldo Corzo saltando descalzo al lado de Rodrigo Ureña, Jorge Fossati aplaudiendo en primer plano, Álvaro Barco y Franco Velazco abrazados por los utileros del equipo mientras se unen al festejo Riveros, Santamaría, Di Benedetto, Britos y Café Barrientos, jefe de Marketing. En la ‘U’ juegan 11, pero el escudo lo defienden miles, millones... ¿Qué se canta en el vestuario?