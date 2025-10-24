Con el “Todavía falta” y “en Tarma será muy duro” del gladiador Valera y un Corzo que lloró en el final: Lo que no se vio del triunfo de la ‘U’ casi tricampeón de la Liga 1

Se convirtió en el himno del Centenario de Universitario, las tribunas la corean en el momento que más aliento necesita el equipo durante un partido y en los últimos días, para ser más preciso en los últimos cuatro días -de lunes a jueves-, es el sountrack con el que el plantel de la ‘U’ ha amado, saltado y llorado dentro del camerín del Estadio Nacional. Dice así: “Merengue solo sirve ganar, cada partido es una final...”

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Vamos, Universitario. A la ‘U’ le dicen que tiene que jugar finales y entrega la piel con tal de conseguir un triunfo. Lo hizo a la heroica el lunes pasado contra Ayacucho FC y repitió el plato tres días después con un Cristal que se puso el disfraz de aguafiestas y, luego, salió con la cara pintada.

Contra Cristal, la ‘U’ pudo estar contra las cuerdas, sentirse demasiado arrinconado cerca a su área, pero nunca perdió el orden y el sentido de su objetivo de conseguir los tres puntos que lo pongan a un partido del título de la Liga 1 2025 y a 90 minutos de gritar el segundo tricampeonato de sus 101 años de historias.

“Yo creo que falta todavía. Paso a paso. Cuando ya lo tengamos recién hablaremos del tricampeonato. En Tarma será muy duro”, dice Alex Valera. El ‘Killer’, el gladiador de mil batallas, el goleador de un equipo de obreros. Contra los celeste puso la firma en el 1-0, previo a una gran jugada personal de Jairo Vélez superando a cinco rivales. Con éste gol, Valera igualó a Balán González y Eduardo Esidio con 70 tantos en la tabla histórica de artilleros del club.

“Un paso más”

Se le vio alentar desde el banco en fechas pasadas. Su liderazgo jamás estuvo en discusión. Ayer cuando Fossati movió la pizarra, en el primero que pensó fue él. Y Aldo Corzo defiende la cinta de capitán solo como alguna vez lo hizo José Luis ‘El Puma’ Carranza. Con fierza y pundor.

Por eso, cuando suena el pitazo final, Aldo no se aguanta las lágrimas. Despejó todos los centros que Cristal tiró al área crema, guapeó a sus compañeros cuando era necesario y, cuando lo tuve enfrente, encaró a ‘Canchita’ Gonzáles, el excompañero que se fue por la puerta falsa del club.

Trabajo cumplido y felicitaciones públicas de Jorge Fossati en conferencia de prensa. Universitario le volvió a ganar a Cristal en el Estadio Nacional después de 9 años y cortó una racha de 12 partidos sin victorias frente a los celeste en el coloso de la calle José Díaz: 4 derrotas y 8 empates.

Ahora, el objetivo está puesto a terminar la tarea en Tarma este domingo 26 contra ADT (3:30 p.m.). Llegará a la altura con una seguidilla de 20 partidos sin derrotas en la actual Liga 1. Además, es invicto en el Torneo Clausura 2025, donde le restan tres partidos para convertirse en el primer campeón invicto de un torneo corto.

“Un paso más”, dice Corzo. A 90 minutos de tocar la gloria otra vez.

****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.