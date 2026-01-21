Con Carabalí en modo tren y Oreja Flores reconciliado con el gol: lo que no se vio de la ‘U’ ante Melgar y los 30 mejores minutos de la pretemporada

El primer once que mandó al campo el técnico crema fue, quizá, el más cercano a lo que hoy puede considerarse un equipo base. Diego Romero en el arco; una línea defensiva con Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto; carrileros largos con Hugo Ancajima y José Carabalí; un mediocampo de buen pie y experiencia con Horacio Calcaterra, Jesús Castillo y Jairo Concha; y en ofensiva, la sociedad que más conoce el hincha: Edison Flores y Alex Valera. Si mañana fuese el debut ante ADT, y salvo la regularización pendiente de la nacionalización de Di Benedetto, este podría ser perfectamente el once titular de Universitario.

El primer encuentro se jugó desde las 10 de la mañana y solo pudo verse a través de la versión Premium del canal de YouTube del club. En ese contexto íntimo, casi de laboratorio, la ‘U’ mostró sus mejores argumentos. El sistema 3-5-2 se mantuvo inalterable, pero con variantes claras en intensidad y agresividad ofensiva. El equipo presionó alto, recuperó rápido y atacó con decisión.

Edison Flores jugó 60 minutos y anotó un gol. (Foto: Universitario de Deportes)

Tres nombres destacaron por encima del resto. El primero, Jairo Concha. El volante fue el cerebro y el detonante. Luego del 1-0 de Matías Di Benebedetto con golpe de cabeza en un córner, Concha se animó desde fuera del área y sacó un remate potente para firmar el 2-0. Partido completo del mediocampista, que parece decidido a ser protagonista en este 2026.

El segundo fue José Carabalí. Por izquierda fue un tren. Ganó en velocidad, fuerza y determinación. Cada vez que encaró, superó su marca. Su despliegue físico fue una muestra clara de los trabajos que viene implementando el preparador físico Sergi López, uno de los nombres propios de esta nueva etapa. Universitario corrió, presionó y sostuvo intensidad durante los 60 minutos sin mostrar grietas físicas.

Y el tercero fue Edison Flores. El ‘Orejas’ anotó el 3-0 tras una recuperación en el área de Melgar, anticipando y definiendo con la frialdad que lo caracteriza. No marcaba con la camiseta crema desde hace ocho meses y su celebración fue tan medida como significativa. Hoy, Flores luce liviano, comprometido y, sobre todo, en óptimas condiciones físicas. Melgar descontó con un gol de Figueroa para el 3-1 final del primer partido, más anecdótico que decisivo.

Segundo round

El segundo encuentro permitió ver a la otra mitad del plantel. Miguel Vargas en el arco; Aldo Corzo, Williams Riveros y César Inga en defensa; Paolo Reyna y Cabanillas por las bandas; Jorge Murrugarra y Martín Pérez Guedes en la contención y salida; Loayza y Yutiel Celi más adelantados; y José Rivera como referencia de ataque. El trámite fue distinto. Melgar ajustó líneas, fue más agresivo y encontró el gol del triunfo por intermedio de Vidales. La ‘U’ perdió 1-0, aunque el resultado quedó en segundo plano.

Miguel Vargas fue una de las notas altas. Atajó un penal y respondió con solvencia cuando fue exigido, dejando buenas sensaciones en una posición que también tendrá competencia interna. El equipo, eso sí, mantuvo la idea: presión tras pérdida, líneas compactas y salida limpia desde el fondo, aun cuando los automatismos no fluyeron con la misma naturalidad que en el primer partido.

En el Monumental también estuvo presente Miguel Silveira, reciente fichaje crema. El brasileño estuvo con la indumentaria puesta, acompañando al grupo, pero no fue considerado para jugar. Su adaptación será progresiva. A Lisandro Alzugaray, el otro refuerzo, no se le vio en el estadio, en medio de un proceso de planificación individual.

Las conclusiones preliminares dejan un saldo positivo. Universitario mantiene el sistema 3-5-2 que le dio réditos, pero ahora con mayor agresividad ofensiva. El equipo muestra una intensidad alta en la recuperación del balón, un estado físico que hoy parece estar “10 puntos” y, quizás lo más alentador, la reaparición futbolística de Edison Flores como un jugador determinante.

A falta de detalles, ajustes y competencia oficial, la ‘U’ empieza a tomar forma. Sin público, sin ruido externo, pero con la convicción de un equipo que se sabe protagonista. El camino al 2026 ya empezó, y en silencio, el tricampeón afina sus armas.