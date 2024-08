Sucedía en los tiempos de Lolo. Creció la leyenda con Toto en la cancha. Se afirmó con Chumpi y Chale en el equipo. Y se hizo eterno cuando Carranza y Chemo vistieron la camiseta de Universitario de Deportes. Lo de anoche en el Monumental se llama “Garra crema, capítulo mil”. Cuando las ideas se tropiezan, cuando la cabeza manda, el corazón late, pero las piernas no responden, lo único que puede sacar adelante un partido de la ‘U’ es el rugido del jugador merengue con el hincha empujando desde la tribuna. Garcilaso quiso entrar en la historia, y lo logró. Busque ahora en YouTube: “remontada centenaria de la ‘U’”. Y le saldrá el resumen del 3-1 en el Monumental el 16 de agosto del 2024.

Había un antecedente interesante. El otro equipo que, fuera de Alianza Lima, en el último año y medio pudo anotar y sumar puntos en el Monumental era Deportivo Garcilaso. El 1-1 del Clausura del 2023 (Quevedo; Quispe) parecía ahora convertirse en una afrenta mayor. A los 25′, Gentile confirmó lo que todo hincha de la ‘U’ ha temido en el año: Riveros es un manojo de nervios bajo presión.

¡LO LOGRÓ! Tras un pase de Horacio Calcaterra 🎯, Martín Pérez Guedes ⭐ anotó al primer poste del arquero rival. @Universitario 🟠 1-1 @Dep_Garcilaso 🔵 por la fecha 7 del #TorneoClausuraXGOLPERU 🏆🇵🇪. pic.twitter.com/DjMvxTv6rM — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 17, 2024

El paraguayo no tenía pierna izquierda, y ayer jugando de ‘Stopper’ por Aldo Corzo se entreveró dentro del área. Gentile le quitó el balón y anotó para que Garcilaso sea el tercer equipo en todo el año que anota un gol en el Estadio Monumental por Liga 1. Los otros son Cristal en el 4-1 y Alianza en el 2-1.

Sin embargo, estos tres partidos coinciden con haber terminado con una exposición del fútbol y la garra con la que Universitario ha escrito miles de capítulos de su centenaria historia. A lo tres los remontó. Porque aunque Garcilaso jugó 45 minutos respetables para llevarse puntos de Ate, la ‘U’ apeló a la agresividad para darle vuelta por 3-1.

Así construyó la ‘U’ de Bustos de la remontada que lo ubica, a falta del Alianza-Cristal de hoy, como líder momentáneo del Torneo Clausura 2024 con 14 puntos.

¡ES SU MOMENTO! Tras cobrarse un penal, José Rivera 🕷️ tomó el balón y anotó para adelantar en el marcador a su equipo. @Universitario 🟠 2-1 @Dep_Garcilaso 🔵 por la fecha 7 del #TorneoClausuraXGOLPERU 🏆🇵🇪. pic.twitter.com/zEOe8JzFuf — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 17, 2024

Marca registrada

Si algo destaca el hincha de la ‘U’ desde las tribuna es la cabeza de Martín Pérez Guedes. Cuando peor juega el equipo, más fuego se le nota al volante argentino-peruano. Tras el desastre que fue el primero tiempo contra Deportivo Garcilaso, la complementaria inició con un cambio: Portocarrero por Cabanillas. Pero también salió la pasividad e ingresó la agresividad para atacar el arco contrario.

Nueve minutos se tardó la ‘U’ en anotar el empate. Calcaterra, que jugó de Ureña, recuperó un balón al borde del área y sirvió para que Pérez Guedes se cobre una revancha (minutos antes le sacaron el 1-1). El zurdazo rozó en Lojas y se coló en el arco cusqueño.

La ‘U’ no dejó reaccionar a su contrincante. La defensa lució más orden, con Gustavo Dulanto de líbero y Matías Di Benedetto despejando toda arremetida del rival. La presión se mantuvo para inclinar aún más la cancha. La ‘U’ llegaba por los lados con Polo y Portocarrero, se asociaban Gabi Costa y el Tunche Rivera en ataque. Y hasta Concha entró en la dinámica de romper líneas.

¡UNO MÁS! Tras un centro de José Rivera 🕷️, apareció en el área Jairo Concha ⭐ para batir la portería rival. @Universitario 🟠 3-1 @Dep_Garcilaso 🔵 por la fecha 7 del #TorneoClausuraXGOLPERU 🏆🇵🇪. pic.twitter.com/t3GLNSmAsh — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 17, 2024

Un disparo de Calcaterra pasó desapercibido como un tiro fallido que pegó el palo, pero el VAR revisó la jugada y encontró el brazo de Yovera en el camino. El árbitro Daniel Ureta cobró el penal. El Tunche Rivera se paró frente al arco para cambiar falta por gol y subir a 2-1 el marcador (67′).

La ‘U’ no se detuvo. Garcilaso no volvió a pisar el área de Diego Romero, poco exigido en el partido y sin responsabilidad en el gol cusqueño. A los 69′, Calcaterra encontró los espacios y habilitó al Tunche en los metros finales del campo. Rivera sacó un centro al corazón del área y Concha se tiró de centrodelantero para marcar el 3-1. Si no llegaba Jairo, detrás estaban Pérez Guedes y Gabi Costa con libertad para anotar.

Universitario vs. Garcilaso en el Monumental por el Torneo Clausura. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)

El profesor Bustos respiró con tranquilidad y movió el banco. Ancajima, Olivares y los juveniles Esteban Cruz (18 años) y Álvaro Rojas (19) le dieron un nuevo aire al equipo. Con la ausencia de Valera y Corzo en el equipo titular, y sin Murrugarra, Celi y Calderón, la tarea para los siguientes partidos será echar mano de la cantera para refrescar los próximos partidos antes de la paralización por las Eliminatorias.

La ‘U’ visita el martes 20 a Cusco FC en la ciudad imperial y, luego, el 24 se enfrenta a Vallejo en casa. La selección se llevará a algunos convocados, y en el retorno de la Liga 1 visita a Alianza Atlético en Sullana el 15 de setiembre. La altura, Ate y el calor. Si quiere salir campeón, los cremas tiene que apelar a algo más que la garra.