El estadio Alejandro Villanueva terminó siendo escenario de una celebración que el equipo femenino de Universitario de Deportes difícilmente olvidará. Las ’Leonas’ habían llegado con un marcador favorable desde el partido de ida y último el domingo lo ratificaron en Matute: vencieron 4-1 a Alianza Lima, cerraron la serie con un contundente 7-2 global y conquistaron su undécimo título nacional en el fútbol femenino peruano.

Contundente triunfo

Universitario había llegado a La Victoria con la ventaja del 3-1 conseguido en el Monumental, pero no salió a administrar la diferencia. El equipo dirigido por Carlos Véliz entendió que la mejor manera de defender una ventaja era volver a atacar. Y lo hizo.

Stephanie Lacoste abrió el marcador a los 21 minutos y apenas tres después, Alesia García amplió la diferencia. Alianza necesitaba una remontada cada vez más difícil y las cremas empezaban mostrarse cada vez más contundentes.

En ese contexto aparecieron dos nombres sobresalientes: una de ellas fue Mía Shalir, una de las garantías del equipo crema. La arquera respondió cuando Alianza intentó encontrar una reacción hasta en tres ocasiones claras y sostuvo la ventaja en momentos en los que el rival buscaba acercarse en el marcador. Su actuación terminó siendo uno de los puntos altos.

El otro nombre es el de Claudia Domínguez quien, por su parte, tuvo una tarde de diez puntos. La mediocampista encontró el espacio para marcar antes del descanso y volvió a aparecer en el tramo final del encuentro. Su segundo tanto, a los 81 minutos, fue el golpe definitivo de una final que, a esas alturas, ya tenía ganador.

La colombiana Daniela Montoya había descontado para Alianza a los 56 minutos y le había dado algo de vida al encuentro. Sin embargo, la reacción blanquiazul no encontró continuidad. El equipo de Letelier tuvo, posiblemente, su peor partido en muchas temporadas marcado por errores defensivos, torpeza a la hora de resolver, falta de claridad para generar peligro y la dificultad para contener los ataques cremas.

Una vez que sonó el pitazo final, las futbolistas cremas celebrando en el estadio de su clásico rival, con la certeza de haber conquistado el Apertura y el Clausura de la temporada. No necesitaban jugar final para proclamarse campeonas nacionales.

La celebración tuvo distintos protagonistas. La capitana Stephanie Lacoste terminó cargando la copa, mientras que el entrenador Carlos Véliz terminó bañado mientras daba declaraciones a la prensa. Por su parte, Franco Velazco, administrador del club, también se acercó para abrazarlo y felicitarlo.

Asimismo, cuando terminó el encuentro, las tribunas de Oriente y Occidente —las únicas dos que estuvieron habilitadas en Matute— no se vaciaron inmediatamente. Los hinchas blanquiazules se quedaron para aplaudir a sus futbolistas, en un gesto de respaldo que fue más allá de la derrota y del duro golpe que significaba ver al clásico rival celebrar un nuevo campeonato en su estadio.

Del otro lado, las Leonas vivían su propia fiesta. La undécima estrella de Universitario se había conseguido en Matute. Como se recuerda, el último antecedente de la ‘U’ festejando un título ante Alianza Lima se dio en el 2023, pero en aquella oportunidad cerraron en el estadio Monumental.

La undécima estrella representa, además, el regreso de las Leonas a la cima después de tres temporadas sin conquistar el campeonato. Alianza Lima había sido el dueño de los títulos en el 2021, 2022, 2024 y 2025.

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