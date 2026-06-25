El plantel de Universitario de Deportes empezó una nueva sesión de entrenamientos con varios rostros nuevos. Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz fueron las novedades en el equipo crema que trabajó este jueves 25 de enero en Campo Mar, donde se prepara para encarar el inicio del Torneo Clausura. Los tres refuerzos se pusieron bajo las órdenes del técnico Héctor Cúper, quien tendrá la misión de ganar el segundo certamen del año para pelear por el tetracampeonato al final de la temporada.

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