Por Marco Quilca León

Hay partidos que se ganan en la cancha y otros que empiezan a resolverse en el vestuario. Lo que ocurrió con Universitario tras vencer 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura pertenece a ambas categorías. Porque el clásico no solo dejó tres puntos, sino también una sensación de alivio colectivo, de esas que pueden cambiar el rumbo de una historia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.