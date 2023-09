Trujillo, setiembre 2023. Urruti marca de tiro libre. Se va expulsado Ureña. La ‘U’ gana 1-0 a Vallejo. Fossati mastica granadas con su innegociable 3-5-2. Se termina el maleficio de perder lejos del Monumental con un hombre menos. Y abrazar el liderato del Clausura con 32 puntos.

No vale mentirse, no es necesario caer en el engaño. La ‘U’, el equipo que hoy comparte la punta del Clausura con Melgar, no jugó su mejor partido en el Mansiche trujillano. El 1-0 fue un resultado discreto que, para terror de miles, pudo convertirse en dolores de estómago si Yorleys Mena no metía la mano en el gol que le anularon. Los cremas están lejos de la mejor versión que mostraron en el inicio de la era Fossati con 12 partidos invictos (10 victorias, 2 empates).

Hoy los merengues son predecibles a partir de un sistema táctico que, es cierto, le rinde a Fossati en casa con 13 victorias, un empate y tan solo tres goles en contra en 14 partidos. Sin embargo, fuera de Lima la misma idea táctica no traía mejores frutos. Apenas dos victorias (Binacional, Melgar) y tres empates (Garcilaso, Cienciano, Grau) en una temporada en la que Alianza Lima y Sporting Cristal han sido, claramente, mejores visitantes y por eso pelean por ganar el Clausura.

Trujillo, entonces, se convirtió en el escenario de un triunfo que alienta y alivia, que indica que la ‘U’ no pierde hace seis partidos, que ruega que Cristal no gane en Cusco para depender de sí mismo, pero que no deja de todo conforme a falta de tres fechas para el final del Clausura.

Arco, defensa y cerrojo

El cuestionado Carvallo tuvo la atajada de la noche cuando después de los 90′, y con el árbitro Jesús Cartagena estaba dispuesto a dar más minutos de descuento, le sacó el gol a Osnar Noronha. El portero crema, también, supo enfríar la noche trujillana cuando Vallejo atropellaba en su área con desorden.

Carvallo estuvo acompañado de una defensa que, por momentos, extrañaba a Williams Riveros, pero que tenía en Marco Saravia a un peleador incansable. El central despejó por aire y tierra todos los centros que tiró el cuadro poeta: 8 de 9 duelos ganados (5 aéreos), según Portal Labs Perú. Además, no ha perdido ningún partido en lo que va del año con la ‘U’: 15 triunfos, tres empates. Junto a Corzo y Di Benedetto aguantaron al grandote Mena y a los veloces Noronha y Vélez.

Marco Saravia 🇵🇪 vs UCV:



➜ Valla invicta

➜ 1° en quites [3]

➜ 1° en duelos ganados [8/9]

➜ 1° en duelos aéreos ganados [5/5]

➜ Acciones defensivas comp [5/5]



SOLIDEZ. 🛡️ pic.twitter.com/gseTGXXhqH — Portal Labs Perú 📈🇵🇪 (@PortalLabs_FP) September 29, 2023

Volante y patadas

Casi diez minutos se tardó el VAR en mostrar que la patada de Rodrigo Ureña a Jairo Vélez merecía tarjeta roja. A primera vista, el árbitro Jesús Cartagena y el primer asistente Abraham Loayza no sabían si cobrar tiro libre, penal o córner. El chileno, por su parte, sumó su tercera expulsión directa en el 2023. Revisando las estadísticas, el volante cuenta con 7 expulsiones (6 directas) en toda su carrera (2012-presente). Nunca antes lo expulsaron tanto en un mismo año o en un mismo club.

Por otro lado, Andy Polo suma 9 asistencias en el año, pero ayer tiró hasta 6 centros al área trujillana que no encontraron a Valera o Urruti. Al final del primer tiempo, camino al vestuario, el carrilero derecho se fue discutiendo con el centrodelantero merengue. En la segunda etapa, ambos tampoco se pudieron encontrar camino al gol.

En tanto, el aporte de José Bolívar se nota más en defensa que en ataque. Fossati lo elige por encima de Cabanillas porque necesita tapar los huecos que a veces deja Di Benedetto por el lado izquierdo. Asimismo, Martín Pérez cubre sus falencias con los kilómetros que corre sobre el campo. Da poca dinámica al lado de Polo, y frente al arco tiene una deuda pendiente.

Párrafo aparte para Piero Quispe. El talentoso de la ‘U’ ayer no apareció en todo su esplendor. Fue tapado por Fuentes, Ysique y Vélez, y no pudo hacerse un espacio entre Garcés y Ascues.

Universitario venció 1-0 a César Vallejo por el Torneo Clausura 2023. (Foto. Julio Reaño / GEC)

Delantera y gol

Para ser un futbolista que vive en el área, Alex Valera está peleado con el gol. Si bien es el peruano con más goles en la Liga 1 Betsson 2023 con 13 goles, nueve menos que el artillero argentino Santiago Giordana (Garcilaso), ha dejado de ser determinante para Universitario en las últimas fechas. Su último gol fue ante Grau de penal el 27 de agosto.

Por su cuenta, Luis Urruti llegó a los 10 goles en el año, el mejor registro anual en toda su carrera (2013), aunque no tiene asegurada su renovación para el 2024.