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Resumen

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La ‘U’ juega hoy ante Sport Boys (8:30 p.m.) la primera de las dos finales que definen su futuro en el Clausura. La novedad está en el arco: arrancaría Miguel Ángel Vargas. | Foto: Universitario de Deportes
La ‘U’ juega hoy ante Sport Boys (8:30 p.m.) la primera de las dos finales que definen su futuro en el Clausura. La novedad está en el arco: arrancaría Miguel Ángel Vargas. | Foto: Universitario de Deportes
Por Jasson Curi Chang

Cuando se habla que en Universitario recuperaron la memoria del tricampeón, no solo se hace referencia a lo que se ve en la cancha: 4 partidos, 10 puntos, 12 goles a favor y un plantel que sonríe. Afuera, donde el técnico y los jugadores toman las reales decisiones que repercuten en el club, también hay ambiente de que se están jugando “finales”.

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