Cuando se habla que en Universitario recuperaron la memoria del tricampeón, no solo se hace referencia a lo que se ve en la cancha: 4 partidos, 10 puntos, 12 goles a favor y un plantel que sonríe. Afuera, donde el técnico y los jugadores toman las reales decisiones que repercuten en el club, también hay ambiente de que se están jugando “finales”.

Antes de viajar a Trujillo para la victoria 3-1 sobre Atlético Grau, el plantel y el técnico Fabián Bustos, por ejemplo, tomaron una decisión que en estos tiempos es radical: concentración total. Se despidieron de sus casas y prometieron volver tras más de una semana encerrados en el Hotel Pullmann de San Isidro, el búnker del club durante todo el tricampeonato.

El plantel completo de Universitario se comprometió a estar juntos en esta semana que se define gran parte de su suerte en el Clausura. Un guiño, claro está, a la semana de finales de octubre 2025 en la que también concentraron para enfrentar los partidos decisivos ante Ayacucho FC, Sporting Cristal y ADT de Tarma. ¿Cuál fue el resultado aquella vez? Tres triunfos que definieron la Liga 1 y le dieron a Universitario el segundo tricampeonato de su historia.

Polo, el mejor de la era Bustos, Lapadula y Alzugaray anotaron en el 3-1. Solo faltan 3 fechas para el final del torneo. | Foto: Universitario de Deportes

Bustos, quien vive su segunda experiencia al frente de la ‘U’, entiende el lenguaje con el que se maneja su plantel. El respaldo total a sus capitanes hoy lo tiene a la expectativa de recuperar la punta del Clausura cuando enfrente a Sport Boys (hoy, 8:30 p.m.) en el Estadio Monumental. Sin embargo, otras decisiones lo han puesto en el que lugar donde está.

Cambio en el arco

En lo estadística, el único punto negativo en la vuelta de Fabián Bustos tiene que ver directamente con la cantidad de goles recibidos: 1 gol por partido. Solo el partido contra Juan Pablo II el equipo cerró el arco.

El tema era una bomba de tiempo que heredó Bustos de sus antecesores. En 14 partidos del Clausura, la ‘U’ ha recibido en total 20 anotaciones. Siempre con Diego Romero en el arco. Romero, justamente, había sido ratificado por Bustos cuando tomó el buzo crema a inicios de octubre.

La respuesta, sin embargo, no ha sido la mejor. En estas fechas finales, donde es probable que el Clausura se decida por diferencia de goles, en la ‘U’ no se pueden permitir errores como el que cometió Diego Romero ante Atlético Grau.

Las disculpas del arquero post partido parecen de una película repetida durante todo el 2026. Por tal razón, desde el comando técnico de Fabián Bustos han decidido darle la posta a Miguel Ángel Vargas.

En la presente temporada, Vargas disputó 7 partidos del Apertura y 5 de la Copa Libertadores. Recibió 6 goles en Liga 1 y 6 más en la Copa. En tanto, dejó su valla invicta en un total de 5 partidos.

El nuevo Concha

La otra decisión de Bustos si tiene que ver directamente con la influencia dentro del esquema táctico. Cuando llegó al club y recibió al plantel que seguía jugando 3-5-2, el técnico le dio un toque personal a la formación.

El equipo sigue jugando con el mismo sistema táctico. Sin embargo, en la volante la inclusión de Horacio Calcaterra llegó con una ayuda directa. A su lado puso a Jairo Concha para jugar con doble contención. De esta forma, el ingreso de Edison Flores le permitía jugar como mediapunta por todo el frente de ataque.

La decisión aleja a Concha del área rival, pero le da a la ‘U’ un equilibrio que no había podido conseguir en todo el año. La experiencia de ‘Calca’, destaca el mismo Concha, le permite a la ‘U’ tener un mejor flujo entre la defensa y el ataque.

Universitario vs. Atlético Grau se enfrentan por el Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

“Me siento cómodo. En mis inicios en San Martín jugaba en ese lugar”, dijo Concha a las cámaras de L1MAX tras ganarle a Grau en Trujillo. Según Sofascore, Jairo recorrió 105.6 metros con el balón en los 74 minutos que estuvo en cancha, además, inició 14 carreras en el partido y acertó en 15 de 16 pases en campo contrario.

La ‘U’ es un equipo de decisiones. Por ahora, los acompañan los aciertos. Las dos finales en 5 días, hoy contra Boys y el domingo ante Moquegua, son respaldadas por un plantel ambicioso y por un técnico que solo quiere ganar.

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