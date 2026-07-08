Universitario de Deportes sorprendió a sus hinchas tras confirmar el cambio de horario de su partido amistoso internacional contra Millonarios, compromiso que se jugará en el Estadio Monumental y servirá como parte de su prepaparación para llegar en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura.

Inicialmente, el duelo estaba programado para este sábado 11 de julio a las 8:00 p.m.; sin embargo, ahora se disputará desde las 3:30 p.m. (hora peruana). La nueva programación cambiará los planes de los aficionados, quienes suelen acudir al estadio en el horario habitual.

El club no dio razones del cambio de programación. No obstante, el horario de las 8:00 p.m. coincidía con el choque entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Ahora, con el cambio, no habrá inconvenientes para quienes deseen ver ese partido.

El encuentro también tendrá un atractivo especial por el regreso de dos viejos conocidos del club. Fabián Bustos, hoy entrenador de Millonarios, volverá al Monumental después de su exitoso paso por Universitario, al igual que el volante chileno Rodrigo Ureña, quien enfrentará por primera vez a su exequipo desde su salida.

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El Duelo Monumental ante Millonarios tiene nuevo horario ⏱️.



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Además del amistoso, la jornada servirá para presentar oficialmente ante la hinchada al delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, principal refuerzo del conjunto crema para el segundo semestre. El atacante podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de Universitario bajo la dirección técnica de Héctor Cúper.

Las entradas para el compromiso ya se encuentran a la venta. Los precios son: S/20 para las tribunas Norte y Familiar Sur, S/40 en Oriente, S/50 en Occidente Lateral, S/60 en Occidente Central y S/350 para la Butaca Negra.

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