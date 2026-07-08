Universitario confirma cambio de horario para amistoso contra Millonarios en el Monumental. (Foto: Universitario)
Universitario confirma cambio de horario para amistoso contra Millonarios en el Monumental. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes sorprendió a sus hinchas tras confirmar el cambio de horario de su partido amistoso internacional contra Millonarios, compromiso que se jugará en el Estadio Monumental y servirá como parte de su prepaparación para llegar en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura.

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