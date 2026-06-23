Universitario confirma que el ‘Tunche’ Rivera seguirá en el plantel y zanja rumores sobre su salida. (Foto: Liga 1)
Universitario confirma que el ‘Tunche’ Rivera seguirá en el plantel y zanja rumores sobre su salida. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes decidió aclarar la situación de José Rivera luego de los rumores que circularon en redes sociales sobre una posible salida del delantero. A través de un comunicado oficial, el club crema confirmó que el atacante continuará en el plantel y será considerado para afrontar el Torneo Clausura.

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