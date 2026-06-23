Universitario de Deportes decidió aclarar la situación de José Rivera luego de los rumores que circularon en redes sociales sobre una posible salida del delantero. A través de un comunicado oficial, el club crema confirmó que el atacante continuará en el plantel y será considerado para afrontar el Torneo Clausura.

La institución fue contundente al referirse al futuro del ‘Tunche’ y señaló que “confirmamos que es y seguirá siendo parte del proyecto deportivo de Universitario para el Torneo Clausura”. De esta manera, el cuadro merengue descartó cualquier posibilidad de desvinculación.

Universitario también explicó que el episodio ocurrido durante la fecha 15 del Torneo Apertura ya fue tratado internamente y quedó cerrado. Según detalló el club, Rivera conversó con sus compañeros, el comando técnico y la dirigencia para reafirmar su compromiso con los objetivos del equipo.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/34snqTa0IG — Universitario (@Universitario) June 23, 2026

“Lo ocurrido en la fecha 15 del torneo Apertura fue abordado internamente y quedó superado”, indicó la institución crema en el comunicado. Además, resaltó que todas las partes están enfocadas en los próximos desafíos deportivos del semestre.

Finalmente, Universitario reiteró su respaldo al atacante y destacó su profesionalismo. “Confiamos en José Rivera, en su profesionalismo y en el aporte que seguirá brindando al equipo”, expresó el club, que también pidió respeto por la vida personal y familiar de sus futbolistas.

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