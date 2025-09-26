Universitario de Deportes ha lanzado una campaña institucional cuyo propósito es alertar y concientizar a los hinchas sobre los riesgos de la reventa de entradas, con el fin de evitar el sobrecosto que estas prácticas generan. Se busca también promover que las adquisiciones se realicen exclusivamente mediante los canales oficiales del club, garantizando así una experiencia más segura y justa para todos los aficionados cremas.

Una de las medidas centrales de esta iniciativa es reforzar los controles al ingreso al estadio: solo serán válidos documentos oficiales como el DNI físico, pasaporte o carné de extranjería presentados junto con la entrada, dejando sin validez el uso del “C4” para acceder a los partidos.

𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗡𝗢 𝗔 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔 💪



✅ Adquiere tus entradas únicamente a través de canales oficiales y asegura tu lugar en el Monumental U.



❌ No reveles información personal a revendedores y evita engaños o estafas.



⚠️ Recuerda que los cambios de… — Universitario (@Universitario) September 26, 2025

Además, cualquier cambio de titularidad de las entradas deberá realizarse al menos con 24 horas de anticipación al encuentro; no se permitirá realizar transferencias el mismo día del partido.

La campaña explica que estas medidas no tienen como fin sancionar, sino proteger al hincha. Se pretende evitar que los aficionados paguen precios abusivos, que entreguen sus datos personales a personas inescrupulosas o que caigan víctimas de estafas, así como prevenir que muchas personas queden fuera del estadio por duplicidad de datos o problemas derivados de la reventa.

En las plataformas digitales del club se adoptará una política de “tolerancia cero” frente a publicaciones que promuevan o difundan la reventa de entradas.

Con esta iniciativa, Universitario reafirma su compromiso con sus hinchas, buscando que los partidos se vivan con orden, transparencia y respeto. Bajo el lema #UnidosContraLaReventa, la institución demuestra que prioriza la seguridad del público y el acceso igualitario al espectáculo deportivo.