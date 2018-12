Universitario de Deportes presentó en conferencia de prensa a sus tres más recientes incorporaciones, de cara al Torneo Descentralizado 2019: Nelinho Quina (ex Sport Boys), Armando Alfageme (ex Deportivo Municipal), y Gary Correa (ex San Martín).

En plena rueda de preguntas, se les pidió a los refuerzos que opinen sobre la llegada de los 'flamantes jales' del rival de toda la vida, Alianza Lima. Y así respondieron.



“Ellos se pueden reforzar muy bien pero en el fútbol no se trata solo de nombres, dentro del campo se ven hombres. Todos los que están regresando a casa van a matar por este símbolo que tenemos en el pecho", indicó Correa.

Por su parte, Quina agregó: "Nosotros estamos en el equipo más copero del Perú y solo debemos preocuparnos por lo que hacemos". Finalmente Alfageme aseguró que "lo más importante es el tema grupal y no lo que haga el resto".

Asimismo, se pudo conocer que el conjunto merengue todavía viene negociando con otros jugadores para seguir armándose para el próximo torneo. Con Alexander Succar y Adrián Ugarriza se sigue manteniendo conversaciones y, de otro lado, el técnico Nicolás Córdova llegaría mañana para reunirse con la dirigencia y conversar sobre quiénes más recalarían en Ate.