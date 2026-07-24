La semana de Universitario puede resumirse en una secuencia de publicaciones en redes sociales. Primero fueron los tuits anunciando que se habían vendido 20 mil entradas. Luego 25 mil. Después 30 mil. Una cifra importante para cualquier equipo del país, pero todavía distante de esos más de 40 mil hinchas que el Monumental acostumbró a reunir durante la temporada del tricampeonato. Después apareció Alex Valera frente a una cámara, con un mensaje que parecía ir más allá del partido frente a Cusco FC. “Necesitamos que la hinchada confíe en nosotros y aliente hasta el final. Tenemos que estar unidos”, pidió el goleador.

No es un detalle menor. Los mensajes en redes sociales son consecuencia de una realidad: Universitario busca reconstruir el vínculo con su gente después de un primer semestre que dejó más dudas que certezas. El equipo de Héctor Cúper todavía está en plena transformación. Cambió de sistema, cambió de dinámica y cambió la forma de entender los partidos. Ahora el desafío es que la tribuna vuelva a creer.

Lo deportivo, mientras tanto, parece tener un rumbo mucho más claro. Cúper ya eligió el traje táctico con el que pretende competir: el 4-4-2. Puede mutar entre un rombo en la volante o dos mediocampistas centrales acompañados por extremos, pero la estructura difícilmente cambie. Lo que sí seguirá modificándose son los nombres. A partir de ello aparecen cinco preguntas que hoy marcan el presente crema.

Universitario presentó su plan semanal de actividades previo al duelo ante Cusco FC. Foto: Universitario

1. ¿Cuándo jugarán juntos Valera y Lapadula?

Es, probablemente, la mayor incógnita del hincha. En los dos primeros ensayos públicos del nuevo proceso —el amistoso frente a Millonarios y el debut del Clausura contra ADT— Gianluca Lapadula ingresó por Alex Valera. La lectura inicial fue sencilla: uno reemplaza al otro.

Pero esa parece ser solo una solución temporal. La intención de Cúper es que ambos compartan el ataque cuando el funcionamiento colectivo lo permita. La presencia de Lapadula puede liberar espacios para Valera, mientras el goleador crema aporta movilidad y presión.

Durante los entrenamientos de esta semana hubo una pista interesante. En un equipo practicaron Gianluca Lapadula y José Rivera; en el otro aparecieron Edison Flores junto a Alex Valera. Todo indica que el técnico todavía evalúa cuál de esas sociedades ofrece mejores respuestas. La dupla Valera-Lapadula no parece una cuestión de “si”, sino de “cuándo”.

Gianluca Lapadula ingresó por Alex Valera y disputó sus primeros minutos en el Monumental con la camiseta crema. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

2. ¿Ya está listo para ser titular Juan Manuel Requena?

Todo apunta a que sí. Su debut en Tarma fue el mejor argumento. Apenas unos días después de llegar al país, el mediocampista argentino jugó cerca de veinte minutos en una de las plazas más exigentes del campeonato. No hubo periodo de adaptación ni largas esperas. Cúper entendió que estaba listo.

Y también hay una explicación deportiva. Requena no llegó desde el fútbol chileno para ser alternativa desde el banco. Fue contratado para elevar el nivel del mediocampo y competir inmediatamente por un lugar.

Si las condiciones físicas lo acompañan, el partido frente a Cusco FC aparece como el escenario ideal para verlo por primera vez desde el arranque.

3. ¿Habrá cambios en la defensa?

La respuesta es negativa. La línea defensiva parece ser, hoy por hoy, la zona donde Cúper menos pretende experimentar. Diego Romero continuará en el arco y la defensa seguirá conformada por Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto y César Inga.

El único movimiento posible sería el regreso de Aldo Corzo como lateral derecho. Sin embargo, el capitán todavía no se recupera completamente de su lesión, por lo que Polo continuará ocupando esa posición.

La pareja Fara-Di Benedetto, además, empieza a consolidarse como la primera elección para el centro de la zaga.

La ‘U’ volvió a celebrar en la altura (2-1 a ADT) con un sistema que todavía busca memoria. Lisandro Alzugaray fue la figura de la cancha tras anotar un golazo de tiro libre. | Foto: Universitario de Deportes

4. ¿Qué pasará con Jesús Castillo?

Su situación es bastante particular. El volante debutó oficialmente con Universitario en Tarma y eso descarta cualquier posibilidad de reforzar a otro club peruano mientras permanezca abierto el libro de pases. Sin embargo, su futuro todavía podría estar fuera del país.

El gerente deportivo Antonio García Pye confirmó a El Comercio que el club continúa analizando propuestas provenientes del extranjero. La llegada de Juan Manuel Requena para ocupar exactamente la misma zona del campo también parece responder a ese escenario.

El mercado europeo permanecerá abierto hasta finales de agosto. Mientras exista esa ventana, Castillo seguirá siendo un nombre con posibilidades de emigrar.

Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

5.¿Llegarán más extranjeros?

Aunque muchos creen que el mercado crema ya terminó, la realidad dice otra cosa. Actualmente Universitario cuenta con Williams Riveros, Caín Fara, Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli y Juan Manuel Requena como futbolistas extranjeros. Eso significa que todavía dispone de dos plazas disponibles.

Con el libro de pases abierto hasta el 11 de agosto, la dirigencia mantiene margen para incorporar. Todo dependerá de si aparece una oportunidad de mercado que realmente eleve el nivel del plantel.

Porque el mensaje de Cúper es claro: el sistema ya está definido. Ahora toca encontrar a los futbolistas que lo hagan funcionar. Y mientras el equipo intenta reencontrarse con la hinchada, también busca responder las preguntas que marcarán el resto del Clausura y el sueño del tetracampeonato.

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