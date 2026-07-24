Por Jasson Curi Chang

La semana de Universitario puede resumirse en una secuencia de publicaciones en redes sociales. Primero fueron los tuits anunciando que se habían vendido 20 mil entradas. Luego 25 mil. Después 30 mil. Una cifra importante para cualquier equipo del país, pero todavía distante de esos más de 40 mil hinchas que el Monumental acostumbró a reunir durante la temporada del tricampeonato. Después apareció Alex Valera frente a una cámara, con un mensaje que parecía ir más allá del partido frente a Cusco FC. “Necesitamos que la hinchada confíe en nosotros y aliente hasta el final. Tenemos que estar unidos”, pidió el goleador.

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