Universitario quedó ubicado en el Grupo B de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. El cuadro crema tiene opciones de avanzar a octavos de final y el apoyo de sus hinchas será clave para conseguir su objetivo.

Por eso, el club lanzó el ‘Pack Viaja con la Crema’ para todos los hinchas que deseen acompañar al equipo durante sus partidos como visitante en la Copa Libertadores. Mediante redes sociales, la institución detalló de qué se trata y cómo puedes acceder a este beneficio.

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👉 Socio Crema y Adherente, acompaña a la crema en sus partidos de visita por la fase de grupos de la Libertadores.



✈️ Súmate a «Viaja con la Crema» y vive una experiencia inolvidable junto al único grande del Perú ▶️… pic.twitter.com/Z2OqldxUhF — Universitario (@Universitario) March 24, 2026

La oferta es exclusiva para socios cremas y adherentes. En ella se especifica los precios por partido. Por ejemplo, viajar a Chile o Colombia tiene un valor de S/.5,140; mientras que ir a Uruguay el precio es de S/5,880.

Ahora, la oferta mejora si quieres asistir a más compromisos de la U en el exterior: si vas a dos partidos, el precio unitario sería de S/4,770; y si vas a los tres, el precio cambiaría a S/4,400 por cada uno.

Esta oferta incluye traslados, ingreso al estadio, merchandising del club, ticket aéreo, estadía en hotel de cuatro estrellas y meet&greet con los futbolistas. Sin duda, una experiencia emotiva que cualquier hincha de Universitario quisiera vivir.

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