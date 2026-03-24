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Universitario: ¿Cuánto cuesta viajar con la crema a los partidos de visita por Copa Libertadores? (Foto: GEC)
Universitario: ¿Cuánto cuesta viajar con la crema a los partidos de visita por Copa Libertadores? (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario quedó ubicado en el Grupo B de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. El cuadro crema tiene opciones de avanzar a octavos de final y el apoyo de sus hinchas será clave para conseguir su objetivo.

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