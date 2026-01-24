“Cuidemos la fiesta del fútbol”: el pedido de Universitario a sus hinchas previo a la Noche Crema | VIDEO

Universitario de Deportes presentará a su plantel 2026 en la Noche Crema y, para asegurar el espectáculo, compartió un video en el que hace un llamado a cuidar la fiesta del fútbol y rechazar la violencia en todas sus formas. Los merengues reciben hoy a la U. de Chile en el Estadio Monumental.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Cuidemos la fiesta del fútbol”, escribieron los cremas en el post. Allí, reafirmaron su trabajo y compromiso con prevenir cualquier forma de violencia asociada al deporte. El mensaje va dirigido a sus hinchas.

La publicación también va acompañada de un video en el que aparece Alex Valera, goleador de la U en la última temporada, quien dio un mensaje concientizador para preservar los valores del fútbol y descartar cualquier manifestación violenta en las calles.

𝗖𝗨𝗜𝗗𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗙Ⓤ𝗧𝗕𝗢𝗟 ⚽💪



Como cada año, Universitario reafirma su trabajo y compromiso para prevenir cualquier forma de violencia asociada al deporte.



El fútbol es aliento, pasión y respeto; dentro y fuera de las canchas 💛.… pic.twitter.com/iYy8ExOoEp — Universitario (@Universitario) January 24, 2026

"En la cancha se pelea cada balón, pero en la calle el verdadero triunfo es el respeto. La violencia no nos representa. Cuidémonos entre todos. Juguemos este partido en paz", menciona Valera.

Asimismo, el delantero agregó: “Tú das el ejemplo. Que la violencia no mate al fútbol. Vivamos nuestra pasión con responsabilidad”. Valera será uno de los más ovacionados en la presentación del equipo.