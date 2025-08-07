Universitario cumple 101 años: El emotivo video que demuestra pasión, orgullo y garra por la camiseta crema

El 7 de agosto de 2025 marca más que una fecha en el calendario: Universitario de Deportes cumple hoy 101 años de historia. Un siglo y un año que el club celebró con un video emotivo, casi cinematográfico, que en pocas horas se convirtió en viral y emocionó a miles de hinchas crema en redes sociales. Historias cruzadas, el Monumental en llamas, voces, música y memoria susurraban: “Con la misma pasión de siempre, el orgullo intacto por tus colores y esa garra eterna que nos hace distintos”.

Ese material audiovisual condensó recuerdos que van desde el “Lolo” Fernández surcando el área hasta los Ibáñez y Corzo modernos. Fue un puente para revivir las glorias, desde el bicampeonato en 2024 hasta la sombra del Apertura 2025 que humedecía de ilusión. Y es que el club está en la antesala del tricampeonato, el reto que hará que la celebración cobre aire renovado.

¡𝗙𝗘𝗟𝗜𝗖𝗘𝗦 #101DeGarraYPasión, 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢! 💛❤️



Empezamos a escribir una nueva historia, juntos. Siguiendo el legado de grandeza que dejó un Centenario inolvidable.



Con la misma pasión de siempre, el orgullo intacto por tus colores y esa garra eterna que nos hace… pic.twitter.com/XGlVt5LiE8 — Universitario (@Universitario) August 7, 2025

“Un año después del centenario”

La voz del clip, mezclada con imágenes en blanco y crema, insistía en algo claro: “Universitario no se explica, se siente”. Esto no es solo un aniversario más. Es un recuerdo que se construye escuela tras escuela, grada tras grada. Es una promesa latente.

Hoy más que nunca, la ‘U’ no celebra solo por cumplir años, sino por su rumbo deportivo. A un paso de cerrar un ciclo de conquistas consecutivas, el tricampeonato acecha como una cima que legitimaría esta época. La directiva, técnica y jugadores lo saben: el aniversario inyecta energía, pero también espejo. La presión renueva expectativas.

Universitario ha mejorado sus números jugando en ciudades de altura esta temporada. (Foto: GEC)

Tiene razón quien dice que un club no se celebra solo, se revive. Esa pieza digital fue la prueba. La historia que contó sobraba en emotividad y faltaba en excesos. Tuvo sobrecarga visual y fue por eso que estalló. Mostró fumata blanca en noches de fiesta, ídolos en la memoria y barras que no duermen. Fue, en una palabra, Universitario.

Y hay que decirlo: 101 años no es solo contar el tiempo. Es sentirlo, es ignorar el calendario y pensarlo como territorio compartido. Ese video viral es la reafirmación: un club no envejece, se enciende. Y en este homenaje emotivo, volvió a gritar: “Porque ser de la ‘U’ es enfrentar las adversidades”.

Universitario cumple 101 años, porque la historia no descansa. Y si hay algo evidente entre gritos virales, recuerdos y la sed por un tricampeonato, es que esta pasión aún no tiene fin.

