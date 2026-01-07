Universitario de Deportes anunció la incorporación de Daiana Farías como refuerzo para la temporada 2026, año en que defenderá la camiseta crema con su experiencia y liderazgo tanto en la liga local como en la Copa Libertadores.

La defensora uruguaya cuenta con una trayectoria sólida en clubes del exterior como Paio Pires Futebol Clube (Portugal), Racing Santander (España) y Racing Power FC, también en Portugal, donde fue protagonista en campañas históricas que incluyen títulos nacionales y copas.

Entre sus logros colectivos más relevantes figuran múltiples campeonatos nacionales con Peñarol durante las primeras etapas de su carrera, donde fue pieza clave en la defensa del club uruguayo. En 2024, con Cruzeiro de Brasil, alcanzó el subcampeonato de la Supercopa de Brasil y el título del Campeonato Mineiro.

Además de su carrera en clubes, Daiana ha sido habitual en la selección uruguaya femenina, representando a su país en torneos importantes de CONMEBOL y encuentros internacionales desde 2018.

Farías llega a Universitario como una jugadora experimentada en competiciones de alto nivel y un perfil competitivo que fortalecerá el plantel merengue en su búsqueda de los principales objetivos nacionales e internacionales para la temporada 2026.

SOBRE EL AUTOR Rogger Fernández Periodista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezó en el diario El Comercio. Fue redactor y editor del diario El Bocón. Ha sido parte de la Zona Deportiva del Grupo El Comercio, además de pertenecer a Depor y Deporte Total. Con experiencia en medios digitales, escritos, podcast y producción. Fútbol como vida y pasión.