Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial de la ‘U’: “Le queremos mostrar el Arena Monumental a Conmebol, esperamos que también sea utilizado en alguna actividad de la final de la Copa Libertadores”
Tras el último 0-0 en el clásico con acusasiones, debates y códigos rotos, el único ruido que suena en el Monumental de Universitario de Deportes son los martillos, clavos y cinceles. El club crema recibió el pasado 11 de agosto la noticia de la designación de su estadio como la sede de la final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre próximo, y por estos días aprovecha “la primera ventana” para comenzar con las mejoras de su coloso.

