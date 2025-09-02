Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial de la ‘U’: “Le queremos mostrar el Arena Monumental a Conmebol, esperamos que también sea utilizado en alguna actividad de la final de la Copa Libertadores”

Según pudo conocer El Comercio, el trabajo en conjunto de Universitario y la Conmebol inició hace unos días y se extenderá por todo el receso que duren las Eliminatorias más las fechas que el club crema juegue fuera de Lima. La ‘U’ tiene programado un partido en Arequipa el domingo 14 de setiembre, luego descansa en la fecha a mitad de semana (le tocaba el descendido Binacional) y, finalmente, el sábado 20 visita a UTC en el Mansiche de Trujillo. No vuelve a jugar de local hasta el último fin de semana de setiembre (fecha aún no programada).

Este Diario buscó a Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial de Universitario, para conocer al detalle todo los beneficios que tendrá la ‘U’ siendo la sede de la final copera de este año. Estos nos respondió.

¿Cómo toman la noticia en la interna del club? ¿Cómo sienten tamaña responsabilidad?

Es un orgullo poder recibir una nueva final del torneo latinoamericano más importante. No solo significa de nuestro lado, claramente, una valorización de la marca ‘U’, sino a nivel global con un estadio como el que tenemos, y el cual hemos aprendido a llenar de una manera importante (promedio de 40K por partido de local de la ‘U’). Eso también ha causado un efecto en parte de la designación. Porque es impactante ver esos llenos que se generan y eso también influyó de alguna manera. Habrá mejoras que se van a dar dentro del estadio gracias a esta designación.

Nuevo espacio de Universitario destinado para conciertos. (Universitario)

¿Hay algún plan para que el nuevo Arena Monumental sea incluido en alguna activación de la final de la Copa Libertadores?

Ahora que ya tenemos físicamente el Arena Monumental se lo queremos mostrar en la próxima visita que tenga Conmebol en el Estadio para ver si lo quisiera usar, y con ello también brindar el alquiler que sería un ingreso adicional. Pero realmente nos da una ventaja o diferencial a otras sedes en general. La Conmebol lo va conocer ahora, así que esperamos que también sea utilizado para alguna actividad de la final de la Copa Libertadores.

-La designación fue por la infraestructura que tiene el estadio? ¿O cuánto tuvo que ver los grandes eventos que ha realizado el club en los últimos meses?

Sí, es una suma, en realidad de factores, creo yo. Claramente la infraestructura propia del estadio ayuda. Si se busca en Perú un estadio para hacer una final de este tamaño, la primera opción que se venga a la mente es es el Monumental. Definitivamente. Pero ha ayudado mucho el trabajo que se ha hecho no solo en estos últimos meses. Es un trabajo de los últimos 4 años en donde el hincha ha venido llenando en los espacios del estadio, en donde ya se ha hecho una costumbre poder trasladar una cantidad considerable de hinchas fecha a fecha. Lo cual explica un poco y le da a entender a Conmebol que el recinto, la ciudad, los espacios aledaños están preparados para recibir una cantidad de gente tan importante.

-En cuestión de marketing, cuánto representa para la ‘U’ que su estadio reciba a la final de la Copa Libertadores?

Nosotros el tema de exposición lo medimos tanto en la parte digital que ya de por sí con la designación se ha dado un crecimiento importante en KPI’s digitales. En conjunto con los comunicados que ha sacado CONMEBOL, la Federación también de la mano con con ellos, cosa que claramente más cercano a la final se va a ir acrecentando. Nosotros estamos moviendo todo lo que es la marca del Estadio Monumental ya desde hace hace unos años. Tenemos un naming (Estadio Monumental U Marathon) que se ve revalorizado gracias a todo lo que se viene haciendo, gracias a esta decisión también claramente. Es un naming importante y que se va haciendo cada vez más fuerte. Pocos estadios en Sudamérica han albergado dos finales única (el otro es el Maracaná). Claramente viene de la mano con una repercusión del mismo club. De la marca Universitario de Deportes que ya hemos vivido con los eventos como las Noches Cremas, el partido contra el Inter de Miami, el mismo posicionamiento en la Octavos de Final de la Copa Libertadores. Comienza a posicionar o reposicionar la marca ‘U’ a nivel continental y por qué no mundial. Eso es un poco lo que esto ayuda. En KPI’s digitales, la verdad, que hay un crecimiento e interacción bastante fuerte. Mediremos el impacto al momento de finalizar estas acciones que estamos haciendo, pero la verdad es que ayuda mucho netamente a seguir reposicionando la marca U a nivel continental.

El Monumental será por segunda vez el escenario de la final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images) / Getty Images

-El año pasado se filtró que Conmebol habría pagado 1.5M por el alquiler del Más Monumental de River Plate. ¿Este año la cifra se acerca o está lejos?

No es una cifra tan amplia, en realidad. Es una cifra que de alguna manera está cercana, pero lo que nosotros también valoramos dentro de esta decisión y esta negociación que hemos tenido con la CONMEBOL, a través de la FPF, también es que puedan dejar un legado dentro del club, y unas mejoras del estadio. Puedo comentar que se van a mejorar toda la red de baños, en todas las tribunas. Son alrededor de 160 baños. Se va a mejorar el tema de la luminaria, complementar el pintado de la fachada, mejoas en las cabinas de las mesas de transmisión. Se va a activar un ascensor, por ejemplo, que en el estadio desde su inicio creo que nunca llegó a funcionar. Conecta la cancha con la zona de conferencia de prensa. Esto nos da una ‘amenity’ adicional dentro de nuestro día a día de trabajo. Tú como periodista debes debes saberlo muy bien. Trasladarse en el Estadio Monumental es un tanto complejo por la amplitud del estadio, y estas mejoras puedan transformarse, digamos, en activos que van a quedar para el club. Realmente para nosotros es importante. Entonces, más allá del pago muy atractivo que realmente va para ver, nosotros valoramos un poco el trabajo en conjunto que se está haciendo con la Conmebol para dejar las mejoras propiamente realizadas en el mismo estadio. Estamos felices por eso.

-En el 2019 la preparación fue casi maratónica, menos de 1 mes. ¿Desde cuándo comienza a echarse a andar el plan para alistar al Monumental para la final?

Nosotros tenemos dos ventanas, digamos. Ya las revisiones y todo lo contemplado en la previa ya está corriendo en estos plazos Pero sí, tenemos dos ventanas de trabajo. La primera va a ser finales de agosto. Una ventana que durará alrededor de dos semanas a tres semanas de trabajo. Y una segunda etapa, que ya va a ser más cercana a la fecha final, que se realizará ya finales de octubre y comienzos de noviembre. Entonces ya se ha trabajado un cronograma de acceso para Conmebol, en todo lo que significa las mejoras en el estadio. A diferencia del 2019 va a haber claramente una preparación mucho más armada, lo que va a significar un mejor espectáculo.

-¿Conmebol asume todos los costos de estas mejoras? ¿Qué incidencia tiene la FPF o es todo con la ‘U’?

Sí, Conmebol, dentro de todo lo particularmente previsto. Sí hay mejoras que ellos asumen directamente. Es importante, entonces, se va a ver revalorizado en activos y en imagen, que vamos a tener gracias a esta final. Siempre la Federación tiene el trabajo de ser un intermediario entre la Conmebol y los clubes, eso es en todo sentido. Te hablamos de todos los participantes de torneos internacionales, las comunicaciones vienen a través principalmente de la Federación, salvo ya días de partido, pero las comunicaciones oficiales vienen a través de la Federación y no es diferente con este proceso que hemos ido trabajando en este tiempo. En estos meses ya de coordinación.

Estadio Monumental se queda con la final de la Copa Libertadores (Foto: GEC)

-En el 2019 el club no contaba con el Museo de la U dentro del Estadio Monumental. Hoy es un activo importante. ¿Será parte de algún Tour del Hincha para la final?

Sin duda hay un crecimiento de activos y mejoras que hemos ido haciendo en el Monumental, Campomar, Lolo Fernández, entre otros. Hay una visibilidad diferente a la que teníamos hace 4 años y el Museo de la ‘U’ no es la excepción. El museo nos sirve mucho para resumir 100 años de historia en un espacio importante, en un espacio imponente dentro de un estadio que tiene tanta historia. Nos sirve justamente para mostrar lo que es la U, la grandeza del club y, seguramente, que va a ser parte de los recorridos que van a hacer los hinchas. Está a total disposición, y nosotros queremos claramente poder brindar ese espacio para que también sea parte del recorrido de algún grupo de hinchas o de algún segmento de hinchas que vengan y puedan tener ese acceso en el estadio. También estamos viendo zonas de ‘Hospitaly’ y diferentes activaciones que va a hacer la Conmebol.

¿El socio de la U, el socio adherente va a tener algún beneficio en todo lo que involucra la final?

Vamos a hablar con Conmebol, en realidad todavía no hemos tocado algunos detalles acerca de entradas y demás. Seguramente va a depender de quiénes sean los equipos. Es cuestión de ir viendo cómo va avanzando todo.

-¿Quién se encarga de preparar la cancha? ¿La ‘U’ entrega el gramado listo o es Conmebol que trae su propio equipo?

Es un trabajo en conjunto como todas las mejoras que se van a hacer en el Estadio Monumental. Hay tanto un equipo local, que es el que conoce la cancha, que sabe cómo se manejan las cosas en la sede, y también hay un equipo de expertos de Conmebol, que también traen y le asignan para hacer el trabajo. Es en conjunto, bastantes revisiones. La Conmebol es muy meticulosa con la seguridad, con los ‘amenities’ que hay. Y claramente con la cancha que es la parte central de todo el espectáculo.

-Esta designación, en el plano deportivo, costaría que algunos partidos de local de la U se jueguen en otro estadio?

Se están evaluando dentro de las ventanas. Te hablé de dos ventanas, la primera (la actual) no afectaría en nada tema del club. Hay otra ventana, la segunda que te dije tiene dos escenarios. Entonces, dependiendo de eso se tomará la decisión. En realidad, es un tema un poco más de la parte deportiva y también de entender cómo van los avances de estas mejoras y cuáles son los requerimientos finales. Porque esta última ventana (finales de octubre, inicios de noviembre), como te comentaba, es sobre la parte final, más cerca al evento. Entonces, se tendrá que evaluar. Pero no es una gran cantidad de partidos, no sería de un impacto importante. Además, como venimos trabajando siempre en coordinación tanto con la Federación y Conmebol esperemos tener los menores impactos posibles en general.

-¿Qué ha sido clave para que el hincha llene el Monumental en todos los partidos que ahora la ‘U’ juega de local?

No hay una sola respuesta, por así decirlo. Es un conjunto de cosas. Desde el punto de vista que vemos internamente, hay diferentes factores. Uno, seguramente es el horario. Hay horarios más atractivos que otros, los que son días de semana, probablemente, sean un poco menos atractivos en exposición. No digo que el hincha no quiera venir, sino que le cuesta más, en términos de hora y traslados, un día de semana que, probablemente, un fin de semana. En realidad, es un cúmulo de cosas. Nosotros siempre tratamos de manejar una estrategia de precio para los partidos bastante definida. Nosotros en estos cuatro años hemos aprendido a convivir con las diferentes situaciones y está, digamos, la parte deportiva y la coyuntura en general.

¿Cuál es el siguiente reto en cuanto a taquilla?

La verdad es que se ve una solidificación en el tema de taquilla, nosotros queremos seguir creciendo. Es decir, hemos pasado de un 2019 con 7 millones de ingresos por taquilla, con un promedio de 12 000 personas por evento, a un 2024 con cerca de 36 millones por taquilla, siendo el ingreso más importante, con 35 000 personas en promedio por evento. Ahora, lo queremos llevar al siguiente nivel, de crecer alrededor de un 11 a un 15%, llegando a 40 millones en lo que es taquilla. En este periodo de tiempo se habla ya se una consolidación.

¿De qué trata el socio adherente regional?

El socio adherente nació en la gestión pasada, a finales del 2021, como un proyecto que siempre buscó conectar y dar un sentido de pertenencia al club que se había perdido en los últimos 12 años, en donde el hincha no tenía una cercanía. Este proyecto que a finales del 2024, después de 3 años de camino, nos deja un ingreso anual de 10 millones de soles que antes no se tenía. Un proyecto que vino creciendo de una manera importante y que tiene ya con Franco a la cabeza un nuevo horizonte. El horizonte es poder crecer 28%, llegar a 13 millones de soles por año hacia el final de la gestión. La estrategia del socio adherente regional es un nuevo producto, con beneficios directos en las ciudades, con un precio diferenciado, claramente menor al que se recibe o al que se genera en un socio de Lima, pero con ítems interesantes que van a poder usar cuando vengan a Lima, y también algunos sorteos. O algunos beneficios que les puede interesar y que les va a facilitar su estadía en Lima cuando vengan.

¿A qué apuntan con los socios adherentes? ¿Cuál es la proyección para seguir creciendo?

Ya pasamos la barrera de los 47 mil, estamos en 48 mil socios adhrentes hoy en día, y estamos terminando de cerrar un acuerdo con una empresa internacional que maneja clubes en Brasil. El programa de socios con clubes en Brasil, Colombia, Ecuador y Chile, si no me equivoco, en donde ya manejan todo un esquema interesante y bastante innovador en realidad en todo lo que es gestión de socios. Ya hemos tenido diferentes reuniones, hemos llegado a un preacuerdo y estamos en una etapa de cierre en donde proyectamos poder tener herramientas de gestión hacia el socio, como una aplicación, por ejemplo, entre otras, en donde va a permitir y va generar una mayor fidelización.

