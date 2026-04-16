Por José Antonio Bragayrac

La escena ya es un meme y se compone de Álvaro Barco y Franco Velazco lamentándose segundos después de un centro horrible de Andy Polo. La imagen, sin querer, resume el sentir del hincha de Universitario, que en su partido más determinante de Copa (donde estaba obligado a ganarle a Coquimbo), debió padecer la titularidad por 59 minutos de Sekou Gassama y con ello, la decisión de regalarle más de la mitad del partido al rival que terminó llevándose un 0-2 en el Monumental.

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