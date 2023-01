Alex Valera estaría a punto de desvincularse del Al Fateh de Arabia Saudita por incumplimiento de pago. Esta situación no solo viene perjudicando al delantero nacional, sino también a Universitario de Deportes, que aún no recibe el pago completo de su transferencia, según reveló Jean Ferrari, administrador del conjunto merengue.

“Nosotros ya estamos en el TAS por el incumplimiento de los términos acordados con Al Fateh. Enviamos una documentación al club y no tuvimos respuesta, entonces acudimos a instancias internacionales”, comenzó diciendo Ferrari en una reciente entrevista con RPP. “AL Fateh nos está debiendo el 60% del pase por Alex Valera”, precisó.

“No sabemos si Alex Valera va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel pero no se tratan de él”, agregó.

Por otro lado, Jean Ferrari dijo que no podría hacer nada si Alex Valera decide firmar por Alianza Lima o Sporting Cristal. “Esto es fútbol. Si Alex Valera firmaría por Alianza Lima o Sporting Cristal, yo no podría recriminarlo por tomar una decisión profesional”, sentenció.

Futuro de Christian Cueva, incierto

Si bien ‘Aladino’ tiene contrato con Al Fateh, el mediocampista nacional también estaría cerca de salir del club debido a problemas económicos.