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Héctor Cúper tendrá su estreno con Universitario: así será la agenda crema rumbo a Montevideo. Foto: Universitario/Instagram
Héctor Cúper tendrá su estreno con Universitario: así será la agenda crema rumbo a Montevideo. Foto: Universitario/Instagram
Por Redacción EC

Universitario de Deportes dio a conocer el cronograma oficial de actividades del primer equipo para la semana del lunes 18 al domingo 24 de mayo, período en el que afrontará compromisos decisivos tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1. El plantel crema continuará con sus trabajos bajo las órdenes del director técnico Héctor Cúper, quien tendrá su estreno oficial este miércoles en Montevideo frente a Nacional por la quinta fecha del torneo continental.

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