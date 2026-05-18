Universitario de Deportes dio a conocer el cronograma oficial de actividades del primer equipo para la semana del lunes 18 al domingo 24 de mayo, período en el que afrontará compromisos decisivos tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1. El plantel crema continuará con sus trabajos bajo las órdenes del director técnico Héctor Cúper, quien tendrá su estreno oficial este miércoles en Montevideo frente a Nacional por la quinta fecha del torneo continental.

Según el itinerario difundido por el club, el lunes 18 de mayo el equipo entrenará desde las 9:45 a.m. en el Estadio Monumental U Marathon. Posteriormente, a las 3:35 p.m., la delegación emprenderá viaje rumbo a Montevideo, Uruguay.

Universitario anunció su itinerario oficial antes del decisivo choque ante Nacional en Montevideo. Foto: Universitario/Instagram

El martes 19 de mayo, Universitario realizará una sesión de entrenamiento a las 2:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento de Peñarol, afinando detalles para el compromiso internacional. “El plantel merengue continúa con sus entrenamientos bajo las órdenes del director técnico Héctor Cúper”, informó el club crema en su planificación semanal.

Héctor Cúper debutará oficialmente ante Nacional

El momento más esperado de la semana llegará el miércoles 20 de mayo, cuando Universitario enfrente a Nacional de Uruguay desde las 5:00 p.m. por la fecha 5 de la Copa Libertadores. Este compromiso marcará el debut oficial de Héctor Cúper al mando del conjunto crema, en un duelo clave para las aspiraciones merengues en el certamen continental.

Tras el partido, el jueves 21 de mayo el plantel retornará a Lima a la 1:30 p.m. y posteriormente retomará los entrenamientos.

La ‘U’ también se enfocará en el torneo local

Luego de su participación internacional, Universitario cambiará rápidamente de objetivo para enfocarse en la Liga 1.

El viernes 22 de mayo, el plantel viajará a Tacna a las 10:30 a.m. y posteriormente quedará listo para enfrentar a CD Moquegua el sábado 23 de mayo desde las 12:45 p.m., por la fecha 16 del campeonato local. De acuerdo con la programación oficial, el retorno a Lima está previsto para las 9:20 p.m. del mismo sábado.

Plan de actividades del primer equipo de Universitario de Deportes. Foto: Universitario

¿Dónde se quedará Universitario de Deportes?

Durante su estadía en Uruguay, la delegación crema se hospedará en el Hotel Regency Park, mientras que en la denominada “Perla del Sur” el plantel permanecerá en el Hotel Casa Andina para el encuentro correspondiente al torneo peruano.

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