Las últimas palabras de Pablo Bengoechea, en las que aseguró que los fallos arbitrales hicieron que Universitario de Deportes llegue a esta instancia con chances de pelear el título, no cayeron bien en los jugadores cremas. Uno de los que le respondió fue Aldo Corzo.

El lateral de Universitario de Deportes, no dejó pasar la oportunidad de replicar las palabras del ‘Profesor’, al que le dijo que “no es justo”.

“Los tres equipos grandes estamos arriba porque estamos desarrollando un buen fútbol, cada uno a su forma más allá de los errores arbitrales”, señaló Aldo Corzo en conferencia de prensa.

“Estamos arriba por la ‘chamba’ de cada jugador y de cada técnico. Me sorprende lo que dice, él ha sido jugador y no me parece justo. Alianza Lima también está arriba por mérito y no por errores arbitrales. No siento que eso haya influido en nuestro juego ni en que estemos arriba en la pelea por el título", añadió.

El final de la Liga 1 será de infarto

El lateral de Universitario de Deportes dijo que ya se encuentra recuperado al 100% y que llegará en su mejor condición al partido ante Real Garcilaso. El duelo con el equipo del Cusco se jugará el domingo a las 3 p.m. en el estadio Monumental, pero los cremas jugarán pendientes de lo que pase en otras canchas.

Universitario de Deportes no solo tiene que derrotar a Real Garcilaso, sino que debe esperar que Alianza Lima y Sporting Cristal no sumen en esta jornada para proclamarse campeón del Clausura. El otro panorama es que los cremas queden igualados en el primer lugar con los íntimos y haya un partido extra por el pase a la semifinal.