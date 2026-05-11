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Héctor Cúper. (Foto: Getty Images)
Héctor Cúper. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes tendría prácticamente cerrada la incorporación del argentino Héctor Cúper como nuevo entrenador del primer equipo para afrontar lo que resta del Torneo Apertura y el inicio del Clausura. Según se conoció el estratega de 70 años ya alcanzó un acuerdo verbal con la dirigencia crema.

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