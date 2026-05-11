Universitario de Deportes tendría prácticamente cerrada la incorporación del argentino Héctor Cúper como nuevo entrenador del primer equipo para afrontar lo que resta del Torneo Apertura y el inicio del Clausura. Según se conoció el estratega de 70 años ya alcanzó un acuerdo verbal con la dirigencia crema.

Según la información, Cúper firmará un contrato por una temporada y media. Además, se prevé que llegue al Perú entre martes y miércoles de esta semana para concretar oficialmente su vínculo con el club de Ate.

El comando técnico que acompañará a Héctor Cúper

Junto a Héctor Cúper arribará un experimentado comando técnico que buscará potenciar el rendimiento del plantel. Entre los nombres confirmados destaca Zacarias Gaggero, quien asumirá como preparador físico y cuenta con experiencia previa en Boca Juniors. Asimismo, Santiago Cúper, hijo del entrenador argentino, y Carlos Amodeo ocuparán los cargos de asistentes técnicos.

El comando técnico de Héctor Cúper para Universitario de Deportes. Foto: X/Gustavo Peralta

La amplia trayectoria de Héctor Cúper en el fútbol mundial

Héctor Cúper posee una extensa carrera como entrenador tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales. En Sudamérica dirigió a Huracán y Lanús antes de dar el salto al fútbol europeo.

En Europa estuvo al frente de equipos históricos como Mallorca, Valencia, Inter de Milán, Real Betis, Parma y Racing de Santander. Además, logró conquistar en dos oportunidades la Supercopa de España y alcanzó dos finales consecutivas de la UEFA Champions League.

El técnico argentino también desarrolló una importante trayectoria en selecciones nacionales. Dirigió a Egipto, Uzbekistán, Congo y Siria.

Uno de sus mayores logros fue clasificar a Egipto al Mundial de Rusia 2018, devolviendo al país africano a una Copa del Mundo después de casi tres décadas.