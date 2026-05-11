Universitario de Deportes tendría prácticamente cerrada la incorporación del argentino Héctor Cúper como nuevo entrenador del primer equipo para afrontar lo que resta del Torneo Apertura y el inicio del Clausura. Según se conoció el estratega de 70 años ya alcanzó un acuerdo verbal con la dirigencia crema.
Universitario de Deportes tendría prácticamente cerrada la incorporación del argentino Héctor Cúper como nuevo entrenador del primer equipo para afrontar lo que resta del Torneo Apertura y el inicio del Clausura. Según se conoció el estratega de 70 años ya alcanzó un acuerdo verbal con la dirigencia crema.
Según la información, Cúper firmará un contrato por una temporada y media. Además, se prevé que llegue al Perú entre martes y miércoles de esta semana para concretar oficialmente su vínculo con el club de Ate.
Junto a Héctor Cúper arribará un experimentado comando técnico que buscará potenciar el rendimiento del plantel. Entre los nombres confirmados destaca Zacarias Gaggero, quien asumirá como preparador físico y cuenta con experiencia previa en Boca Juniors. Asimismo, Santiago Cúper, hijo del entrenador argentino, y Carlos Amodeo ocuparán los cargos de asistentes técnicos.
La amplia trayectoria de Héctor Cúper en el fútbol mundial
Héctor Cúper posee una extensa carrera como entrenador tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales. En Sudamérica dirigió a Huracán y Lanús antes de dar el salto al fútbol europeo.
En Europa estuvo al frente de equipos históricos como Mallorca, Valencia, Inter de Milán, Real Betis, Parma y Racing de Santander. Además, logró conquistar en dos oportunidades la Supercopa de España y alcanzó dos finales consecutivas de la UEFA Champions League.
El técnico argentino también desarrolló una importante trayectoria en selecciones nacionales. Dirigió a Egipto, Uzbekistán, Congo y Siria.
Uno de sus mayores logros fue clasificar a Egipto al Mundial de Rusia 2018, devolviendo al país africano a una Copa del Mundo después de casi tres décadas.
Universitario vive una crisis a 8 puntos de los líderes, prácticamente fuera de la pelea. Hinchas se manifestaron en el Monumental pidiendo responsables y la salida de los directivos deportivos. El equipo hizo trabajos físicos en Sote, Alex Valera envió mensaje a la 'enchada merengue'. Se ilusionan con el partido ante Nacional de Uruguay en Copa Libertadores.