Los lunes suelen ser pesados, pero precisamente este 7 de febrero ha sido todo lo contrario a un lunes para los cremas. Durante el mediodía de este nuevo inicio de semana, en el brillante Estadio Monumental, Álvaro Gutiérrez tardó algunos minutos para aparecer en escena y recibir una calurosa bienvenida -digna del verano- en su nuevo hogar. Ante la espera expectante, el entrenador uruguayo apareció en la sala de conferencias junto a su cuerpo técnico y el administrador Jean Ferrari. De pronto, tomó asiento, dio gracias por la acogida y se animó a hablar durante varios minutos con los presentes. Y así, una nueva aventura de Universitario acaba de comenzar.

Con mucha tranquilidad y cordialidad, Gutiérrez resolvió varias dudas de los periodistas; entre ellas, su filosofía futbolística. El técnico charrúa reconoció que su estilo de juego es “bastante pragmático”; es decir, trata de adaptarse a los jugadores que tiene y plantear los partidos de acuerdo a los rivales que se enfrenten. Para él, siempre hay diferentes matices en su estrategia para afrontar cualquier escenario.

Eso sí, los conceptos del nuevo entrenador de la ‘U’ son bastante claros. Más allá de lo estético en el juego, lo que considera mayormente riesgoso, dejó bien claro que lo importante es el resultado . En cada cotejo que dirija, se buscará la victoria a como dé lugar.

Hace solo tres años, en una conferencia de prensa cuando dirigía a Nacional, Álvaro Gutiérrez dejó una frase que representa perfectamente su carácter como estratega. “El jugador que no corre no va a jugar, eso es evidente. Quiero un equipo que sea solidario, que se muestre cuando tengamos la pelota, pero cuando no la tenemos, que todos corran y todos trabajen porque esto es un equipo. Ganamos y perdemos todos”, señaló con vehemencia.

Bajo ese principio también guiará a Universitario en este 2022. De hecho, el equipo crema siempre se ha caracterizado por su ‘garra’ y entrega incondicional dentro del campo, por lo que Gutiérrez no tendría muchos problemas en ese aspecto. En esa línea, este Diario consultó al entrenador charrúa sobre el tema y su respuesta fue igual de categórica.

“Si esas son las características de la ‘U’, nos vamos a llevar bárbaro, porque a mí me gusta que corran, me gusta que entreguen todo en cada entrenamiento, cada pase y en los partidos. Eso es lo primero, el ABC del fútbol”, sostuvo.

Al mismo estilo de un charrúa, Universitario seguirá con esa doctrina perseverante, combatiente y exigente de la mano de Gutiérrez. Lo ‘bello’ del fútbol, durante su mando, estará en segundo plano, pues lo más valioso es seguir la senda victoriosa.

- El ‘9′ que necesita -

Como ya ha quedado claro, Álvaro Gutiérrez necesita un plantel bastante comprometido con el club y los objetivos del mismo. Justamente, el técnico charrúa tendrá a su disposición a varios jugadores que se caracterizan por su ‘garra’ y lucha, como Alex Valera, quien además es de selección.

El centrodelantero de la ‘U’ es del gusto del entrenador uruguayo. De hecho, ya lo ha visto jugar con la selección peruana y también ha podido apreciar sus virtudes en el reciente duelo contra Cantolao, donde anotó uno de los tres goles del conjunto crema.

“Es un 9 difícil de marcar, se apoya muy bien, tiene buen cabezazo, siempre está exigiendo. Lo vi bien cuando le tocó entrar con la Selección de Perú y ayer también (en el partido ante Cantolao). Después, hay unas cuestiones tácticas que las voy a conversar con él. Pero es un jugador muy valioso”, respondió Gutiérrez a nuestra consulta.

Alex Valera empezó la temporada 2022 con gol | Foto: Prensa Universitario

Sin duda alguna, Álvaro Gutiérrez buscará seguir potenciando a Alex Valera en beneficio del equipo, así como lo hizo el mismo Gregorio Pérez en la etapa final del 2021. Bajo el mando del técnico uruguayo, el ‘9′ crema mejoró su registro goleador con ocho goles en ocho partidos disputados. Antes de él, con Ángel Comizzo como entrenador, su balance fue bastante pobre: cinco goles en 20 cotejos.

Ahora, Valera espera seguir por la misma senda goleadora con Gutiérrez. Ya empezó el año con una conquista importante y ahora irá por más en el resto del año. Sus goles y sacrificio serán determinantes para que la ‘U’ cumpla los objetivos de la presente temporada.

