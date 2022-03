Conforme a los criterios de Saber más

Formado en las divisiones menores de Universitario desde que tenía 10 años, Andy Polo forjó su propia historia a base de mucho talento. Después de lucirse en el Sudamericano Sub 17 del 2011, el ‘Nene’ -como le apodaron- fue ascendido al primer equipo de la ‘U’ para dar sus primeros pasos en el fútbol peruano. Desde ese día en el que su aventura profesional comenzó, ha vivido momentos agradables y otros no tanto en su carrera, la cual se puso en jaque últimamente con una denuncia de violencia doméstica en su contra. Once años transcurrieron y hoy, en medio de un contexto incierto para él, las puertas del Monumental se han vuelto a abrir para recibirlo.

Polo -separado hace un mes del Portland Timbers por denuncias de maltrato a su expareja- llegó a un acuerdo con Universitario para disputar la Liga 1 2022. La noticia de su fichaje ha desatado la controversia, no solo por el momento en que se realiza, sino por el mismo hecho de contratar a un jugador con acusaciones, aunque el cuadro crema informó que estas se encuentran archivadas.

📑 Comunicado a la opinión pública sobre la contratación del futbolista Andy Polo. pic.twitter.com/ywtdOJgL2b — Universitario (@Universitario) March 12, 2022

La aventura deportiva de Andy Polo, a nivel de clubes, comenzó en el 2011. Solo tenía 16 años y ya daba muestra de su gran capacidad con la pelota. El ‘Nene’ jugó ese año y el siguiente con la camiseta crema, completando nueve goles en 65 partidos. Además conquistó la Copa Libertadores Sub 20 con la escuadra estudiantil.

Andy Polo tuvo su primera etapa con Universitario entre 2011 y 2012 | Foto: GEC

Antes de migrar al extranjero a corta edad, jugó una temporada con la Universidad San Martín. Después hizo maletas a Italia para vestir la camiseta del Inter de Milán, aunque en el equipo juvenil. Estuvo en convocatorias del primer equipo, pero nunca llegó a debutar. Regresó a Sudamérica para jugar por el Millonarios FC y luego decidió retornar a Universitario.

Entre el 2015 y 2016, Andy Polo protagonizó su segunda etapa con el club crema. Jugó un total de 62 partidos en ese lapso con la ‘U’ y solo celebró cinco goles, consiguiendo ganar el Torneo Apertura del 2016.

Andy Polo tuvo su segunda etapa en Universitario entre 2015 y 2016 | Foto: GEC

Después estuvo un año en el Monarcas Morelia y finalmente fichó por el Portland Timbers, donde se mantuvo cuatro temporadas consecutivas. Polo era una de las cartas del equipo estadounidense, aunque el 2021 prácticamente fue un año perdido tras una rotura del cuádriceps izquierdo y un menisco desgarrado.

Ya recuperado en diciembre del año pasado, todo indicaba que este 2022 sería perfecto para que el extremo peruano vuelva a su mejor nivel, pero la incertidumbre se apoderó de su carrera tras la grave denuncia en su contra. El Portland Timbers decidió que lo mejor era rescindir el contrato de Polo. Y ahora, un mes después, Universitario le da una nueva bienvenida.

Los jugadores que crecieron en la ‘U’ y volvieron

Andy Polo no es el único jugador que creció en Universitario y, tras un paso en el extranjero, regresó al club crema. De hecho, en la lista también figuran los nombres de Juan Manuel Vargas, José Guillermo del Solar, Raúl Ruidíaz, Edison Flores y Raúl Fernández.

Juan Manuel Vargas

Al igual que Polo, Juan Manuel Vargas se formó en las divisiones menores de Universitario, aunque un tiempo se unió a las juveniles de Unión Minas de Cerro de Pasco. De vuelta en la cantera de la ‘U’ y, en medio de las huelgas de los jugadores del club por la situación económica complicada, el ‘Loco’ pudo debutar oficialmente con los cremas en el 2002 y, poco a poco, comenzó a ganarse un lugar.

Su zurda prodigiosa y el gran desempeño desde joven con Universitario le permitió tener oportunidades en el extranjero. Entonces, jugó en equipos como Colón de Santa Fe (Argentina), Catania Calcio (Italia), Fiorentina (Italia), Genoa (Italia) y Real Betis (España). Hasta que en el 2017 regresó al equipo de sus amores. Fue el gran refuerzo del equipo de sus amores ese año, aunque no pudo conseguir ningún título, y ya al final de la siguiente temporada colgó los chimpunes.

Juan Manuel Vargas volvió a Universitario en el 2017 y se retiró al año siguiente | Foto: GEC

Juan Vargas recuerda anécdota con Ronaldinho (Video: Trome)

José Guillermo del Solar

El ‘Chemo’ también fue formado en las canteras de Universitario, pero por razones de estudio el club crema lo prestó al Deportivo San Agustín, club con el que debutó profesionalmente en Primera División y con el que ganó el título nacional ese mismo año. Ya en 1987, del Solar regresó a Universitario y siguió con sus primeros pasos ahí hasta 1989, pues su talento ya ameritaba un destino en el extranjero.

Así, José Guillermo del Solar jugó tres años por la Universidad Católica de Chile y después destacó en España en equipos como Tenerife, Salamanca, Celta de Vigo y Valencia. También vistió los colores del Besiktas de Turquía. Luego de 10 años aventurándose en el extranjero, retornó a la ‘U’ en 1999, siendo protagonista de la conquista del campeonato nacional de ese año.

Después de ese título, ‘Chemo’ fichó por el Mechelen de Bélgica en el 2000 para luego retornar en el mes de junio de ese año por segunda vez a Universitario y ganar el campeonato que concluyó el glorioso tricampeonato crema . En el 2002, del Solar se retiró con los merengues tras conquistar el Torneo Apertura.

José Guillermo del Solar retornó a la 'U' tras 10 años en el extranjero y ganó dos títulos nacionales | Foto: GEC

Raúl Ruidíaz

Desde su niñez, Ruidíaz ya conocía el Monumental. Ahí se formó con las divisiones menores de Universitario. En 2008 debutó en la Segunda División con el América Cochahuayco -filial de la ‘U’- y tras destacadas actuaciones ahí, Juan Reynoso lo convocó para el primer equipo de Universitario, estrenándose como delantero crema en el 2009, temporada en la que también se coronó campeón nacional.

Con la institución crema, la ‘Pulga’ jugó hasta el 2011 y al año siguiente fichó por la Universidad de Chile, club con el que jugó un año y eso bastó para salir campeón. Después, tuvo una gran oportunidad en Coritiba de Brasil, pero su poca continuidad provocó que regresara a Universitario en el 2013 en calidad de cedido.

Justo ese año, Ruidíaz brilló con 21 goles en 39 partidos, lo que fue fundamental para ganar otro título nacional. Jugó una temporada más en el 2014 y al siguiente año fichó por el Melgar, lo cual causó polémica. No terminó la campaña con el club arequipeño que salió campeón, pues en agosto volvió al elenco crema, donde se quedó hasta el 2016. Luego, la ‘Pulga’ emigró nuevamente al extranjero para primero sobresalir con el Monarcas Morelia de México y, actualmente, sigue por ese camino goleador con el Seattle Sounders de la MLS.

Raúl Ruidíaz fue protagonista del último título nacional de Universitario en 2013 | Foto: GEC





Edison Flores

El ‘Orejas’ comenzó en las divisiones menores de Universitario a la par de Andy Polo. Incluso, gracias a sus tres goles en el Sudamericano Sub 17 del 2011 fue promovido al primer equipo crema con él, por lo que su historia es bastante similar. Ese año también debutó oficialmente en Primera División y ganó la Copa Libertadores Sub 20.

En agosto del 2012, con solo 18 años, Edison Flores fue transferido al Villarreal B de España, donde permaneció dos temporadas. Al no lograr consolidarse en el equipo español, volvió a Universitario en 2014 y volvió a ser protagonista con grandes actuaciones. En 2016, luego de ganar el Torneo Apertura, el ‘Orejas’ volvió al extranjero.

Edison Flores volvió a Universitario tras no lograr consolidarse en Villarreal B de España | Foto: GEC

Aalborg de Dinamarca se interesó en los servicios del jugador crema y lo mantuvo dos temporadas para que luego Flores pase el mismo tiempo con el Monarcas Morelia. Actualmente, juega en el DC United, club de la MLS con el que ya suma tres campañas consecutivas.

Raúl Fernández

Al igual que los demás, Raúl Fernández empezó su carrera en la cantera de Universitario. En 2005 debutó oficialmente en la Primera División, aunque tuvo muy poca actividad con los merengues. En 2006, jugó por el Sport Ancash y al año siguiente retornó a la ‘U’, ganando en esa etapa el titularato en la portería y jugando cinco temporadas. En su palmarés, brilla el trofeo del campeonato nacional del 2009.

Debido a sus buenas actuaciones bajo los tres palos, el Olympique de Niza adquirió sus servicios, pero solo disputó siete partidos oficiales en Francia. Luego llegó al FC Dallas de la MLS, donde consiguió ser titular con pundonor. Sin embargo, pese a ser titular indiscutible en el equipo estadounidense, no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato y retornó al Perú para jugar por el equipo de sus amores.

Entre el 2015 y 2018 volvió a ser el guardián de la portería de la ‘U’ y como máximo pudo ganar el Torneo Apertura del 2016. Luego, jugó un año en la Universidad César Vallejo y dos años en Binacional. Actualmente, es portero titular del Atlético Grau.

Raúl Fernández fue guardián del arco de Universitario entre 2015 y 2018 | Foto: GEC

