Universitario de Deportes venció 3-1 a UTC de Cajamarca este lunes en la jornada 16 del Torneo Apertura. Los merengues se han quedado con el título de la Liga 1, pero todavía deben completar la bolsa de minutos para hacer oficial la conquista. Ángel Comizzo, entrenador de los merengues, habló sobre la reciente victoria y consecución.

“El primer objetivo era salir campeón del Apertura y el equipo lo logró. Estamos muy felices por eso, han hecho un esfuerzo tremendo. No ha sido fácil lo que se ha logrado”, declaró el técnico de la 'U' tras terminar el juego en el estadio de San Marcos.

Asimismo, el estratega argentino manifestó que “faltan tres partidos para terminar redondear el Apertura. De todas manera no podemos dejar de expresar la felicidad que sentimos. No me quiero olvidar de la gente que ha estado detrás de los jugadores, como el caso de Juan Pajuelo. Los utileros que no han podido venir, los jóvenes que nos acompañan en la tribuna, así como a Corzo y Carvallo que no nos han podido acompañar, porque están con la selección”.

“Ellos trabajaron bien, se han cuidado, en la pretemporada y con todos los problemas que tuvimos, no teníamos ni lugar para entrenar y esto es la U. En la U pasan cosas que no deberían de pasar, pero si no pasan estas cosas no sería la 'U'. Ustedes lo saben mejor que yo. Y son profesionales serios, trabajadores”, elogió Comizzo a su plantel, que frente a UTC.

Respecto a la lesión que sufrió Federico Alonso, sostuvo no está al tanto de la gravedad de su golpe. “La verdad no sé, te estoy honesto porque recién llegamos al vestuario. Y ahora vamos al hotel para saber cómo está Federico, cuál es su estado”, explicó a Gol Perú.

Finalmente, el técnico crema agradeció la entrega de sus jugadores y dio a conocer las cualidades de su plantel. “Les dimos una idea y la captaron desde el principio. No era fácil cambiar, pero se tuvo que hacer. Este es un equipo que hoy juega distinto, diferente, un equipo que presiona, que hace una presión muy alta, con mucha posesión de balón, con mucho control. Con un gran sacrificio en sus delanteros, hoy corren, pasan. Este equipo es otro equipo", sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más

Más en DT:

La fórmula ganadora que pone a la 'U' a tiro de campeón

Ricardo Gareca: “Somos una selección con experiencia y con un gran recorrido”

La intimidad del avión privado de Lionel Messi: los lujos en el aire del viaje de los convocados de Argentina

Selección peruana: la razón por la cual Flores, Reyna y Callens no pueden sumarse a los trabajos de la Bicolor

Video recomendado:

Bayern Múnich anuncia el regreso de Douglas Costa y el fichaje de Choupo-Moting