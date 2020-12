Ángel Comizzo opinó sobre el descenso de Alianza Lima tras la victoria de Universitario sobre Binacional en el cierre de la Fase 2 de la Liga 1, que lleva directamente a los cremas a la final por el título de la temporada.

Consciente del dolor sufren los ‘íntimos’, el estratega argentino lamentó la baja del equipo victoriano y deseó su pronto regreso a la máxima categoría del fútbol peruano.

“Es algo que no me agrada, no le hace bien al fútbol peruano. Todos los que amamos el fútbol y que estamos dentro de la Liga 1, no nos agrada el descenso de Alianza, para nada”, indicó el técnico de Universitario luego del triunfo de la ‘U’ en diálogo con Rpp.

“No me puedo alegrar de la desgracia de los demás, y no lo haría. Alianza es necesario en el fútbol peruano. Como grande que es pronto va a volver”, añadió en respaldo a Alianza Lima.

Alegría por la ‘U’

El pase sin escalas de Universitario a la definición de la Liga 1 es motivo de orgullo para Comizzo, que buscará volver a salir campeón nacional tras comandar al equipo que ganó la última estrella del equipo en 2013. Sin embargo, el DT merengue no se conforma con llegar a la final y acceder a la Copa Libertadores.

“Nuestro objetivo aún no está cumplido. Ahora vamos a disputar la final y ojalá que Dios quiera podamos lograr el título ante un rival que tiene los mismos sueños y deseos que nosotros”, afirmó.

“Todo lo bueno que hicimos nos alcanzó para estar en la final. Legítimamente en la final, legítimamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores. No es poco, estamos contentos por estos pequeños logros. Esto va para el hincha de Universitario, que se quedó en casa y que no pudo acompañar al equipo”, agregó en ese sentido.

