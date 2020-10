Ángel Comizzo ha quedado conforme con la tarea de Universitario de Deportes en la victoria sobre Cusco FC (3-2). Luego del compromiso y tras la premiación por quedarse con la Fase 1 de la Liga 1, el entrenador comentó sobre la importancia de vencer este lunes con miras a la siguiente ronda del campeonato.

“El equipo sabía que tenía que ganar porque era un partido difícil. Sabemos que quedan 27 puntos en juego y era importante ganar hoy para seguir con la ventaja sobre nuestros perseguidores. Estoy contento y feliz con ellos (los jugadores)”, declaró el estratega argentino en Gol Perú.

Enseguida, Comizzo que los merengues tienen como objetivo principal cerrar la temporada 2020 como los ganadores absolutos del certamen local. “Quedan nueve partidos y queremos obtener la (estrella) 27 porque es una obligación de todos los años”, agregó.

Asimismo, el DT comentó que, independientemente del estilo de juego, siempre será más importante obtener victorias. “Este equipo tiene un sello y en eso hemos trabajado. Podemos jugar bien o mal, pero esto se trata de ganar y eso está en mi cabeza desde que tengo uso de razón”, sostuvo.

Comizzo también asumió que tendrá bajas en el arranque de la Fase 2. “Entiendo lo que siente el jugador cuando está lesionado, yo he sido jugador y no pueden competir cuando están lastimados, pero no voy a llorar por las bajas, vamos a trabajar y sacar esto adelante”, manifestó.

Por último, el técnico de Universitario agradeció a los hinchas por el constante apoyo. “La afición puede estar tranquila porque los jugadores entendieron que hay que dejarlo todo y es lo que están haciendo, esperamos poder mantener el nivel en la siguiente fase, pero vamos a trabajar para mejorar”, concluyó.

