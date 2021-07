Universitario de Deportes perdió 3-1 este sábado ante Carlos A. Mannucci. Si bien el elenco merengue empezó bien y abrió la cuenta a poco de haber empezado el cotejo, el ‘Tricolor’ reaccionó en el complemento y dio vuelta al marcador en el Estadio Miguel Grau.

Acabado el duelo por la tercera jornada, el entrenador de Universitario, Ángel Comizzo, se mostró descontento por el resultado, lamentó la derrota y señaló que hay fallas que no se pueden cometer, si es que se pretende aspirar a “cosas grandes”.

“Recién manifestaba que quiero ser un poco cauto, estar más tranquilo para analizar todo de la mejor manera. No es fácil asimilar una derrota ante tanto despliegue de fútbol, de equipo y todo lo que ha mostrado en el campo de juego. Pero el fútbol se gana con goles, no me voy conforme para nada”, indicó el argentino, en entrevista con RPP.

“Plantamos un equipo como para ganar y lo estábamos logrando, pero cometemos errores otra vez, como nos pasó con Sullana, y otra vez al inicio del segundo tiempo. Más allá de que lo hemos hablando y lo hemos trabajado, cometemos errores individuales o como equipo que no podemos cometer si aspiramos a cosas grandes”, añadió.

Por otro lado, Comizzo se refirió al plan, pensando en Sporting Cristal: “Trataremos de jugar contra Cristal de la mejor forma posible. Hay que dar vuelta a la página esta misma noche y empezar a preparar el equipo para el martes”.

“Nosotros no tenemos tiempo, nunca nos permiten tener tiempo. Nunca nos dan desahogo, siempre nos ahogan”, finalizó el técnico de 59 años.