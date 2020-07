Universitario no es el mismo de diciembre del 2019 cuando Ángel Comizzo no renovó como director técnico. Ni siquiera es el mismo de marzo de este año cuando se paralizó la Liga 1 por la pandemia del coronavirus. Los equipos -por naturaleza- van en ascenso, entran en rachas o están en caída. Cuando hoy el entrenador argentino se paró frente a su plantel en el Club Árabe Palestino, finalmente, supo que este es el equipo con el que sueña ser campeón de la temporada. Por efecto de rebote, los jugadores entenderán que los ideales del hombre a cargo allanarán el camino que iniciaron hace más de seis meses y tiene como único objetivo un nuevo título nacional para los cremas.

La ‘U’ no es el mismo, básicamente, porque tras la partida de Comizzo, la gerencia deportiva de Jean Ferrari rearmó un plantel para pelear en la Copa Libertadores. Puso a la cabeza a un veterano de mil guerras como Gregorio Pérez y, luego, cubrió línea por línea los sectores que padecieron cuando el ‘Indio’ fue técnico en el Clausura 2019.

Las declaraciones no son nuevas. Las dio Comizzo a su arribo a Lima -a ESPN- antes de entrar en un silencio sísmico y sospechoso de que algo sucedió con los test de prueba de COVID-19. “Santillán recibió mi aprobación antes de que me vaya. el ‘Mago’ Millán ya había hablado con nosotros por algún tiempo. Por otro lado, a Alexander Succar ya lo habíamos solicitado, pero por el tema de traspaso no pudo llegar antes la ‘U'”, sostuvo el técnico.

Urgía, entonces, saber qué pensaba de los fichajes que no tuvieron “su aprobación”. Es decir, de los uruguayos pensados y contratados en conjunto por Pérez y Ferrari. “Dos Santos, Urruti y Alonso han sido buenas contrataciones y esperemos que sigan rindiendo para el equipo. Quizá por ahí tenemos una idea de juego distinta, no sé si mejor o peor, pero será distinta”, comentó Comizzo.

Alonso, Dos Santos y Urruti llegaron por pedido de Gregorio Pérez y gestión de Jean Ferrari. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Se entiende de saque que los considera parte del plantel, pero que tendrán que pasar por su ojo clínico y el rigor de su esquema táctico para ser utilizados en los partidos de Universitario en la Liga 1. Comizzo cuenta con el antecedente de haber salido campeón con tres uruguayos en su plantel del 2013: Diego Guastavino, Sebatián Fernández y Miguel Ximénez. ¿Cuánto jugaron? ¿Fueron claves en el título?

-2013, los charrúas que estuvieron-

Diego Guastavino aparece en el décimo lugar de jugadores que más minutos tuvieron en Universitario de Deportes con 2.285 en el año 2013. Es el futbolista uruguayo que más veces utilizó Comizzo en la campaña del último título nacional merengue. Arrancó siendo titular los tres primeros partidos y, después, el ‘Indio’ decidió utilizarlo como su mejor pieza de recambio.

Diciembre, 2013. Guastavino y Comizzo en una de las postales de la final de vuelta ante Garcilaso en el estadio Monumental. (Foto: El Comercio)

‘Guasta’ completó 39 duelos en total: 21 de titular, 18 de suplente. Nadie entró más veces que él desde el banco. Y a pesar de esta condición fue el charrúa con más goles anotados: 8. Ahora, los compilados de YouTube ayudan a recordar que apareció en los momentos precisos. Volteando a Gálvez (3-1) en Chimbote. Sacando un patadón ante Vallejo (1-0) en Trujillo. Combinando con Ruidíaz para un golazo a San Martín (2-0) en el Monumental. Completando un contragolpe contra Aurich (2-1) en Olmos. Cerrando la goleada (3-0) a Cristal en Ate. Y, sobre todo, abriendo el marcador en la final de vuelta ante Real Garcilaso con un perfecto tiro libre.

A Sebastián ‘Chapu’ Fernández lo etiquetaron de paquete de febrero a octubre. El delantero había anotado apenas un tanto (goleada 4-0 a León de Huánuco) y vivía bajo la sombra goleadora de Raúl Ruidíaz. Comizzo, quien lo hizo jugar 26 partidos (20 de titular), salió en su defensa y alegó que era un delantero con distintas características, y que apoyaba al funcionamiento del equipo cuando la prensa y los hinchas exigían goles.

Sebastián Fernández, Diego Guastavino y Miguel Ximénez, los uruguayos de la 'U' campeón nacional 2013. (Foto: El Comercio)

Recién en noviembre volvió a anotar en el 4-2 sobre Juan Aurich en Olmos. También se hizo presente en el 2-2 contra José Gálvez en Chimbote en la fecha final de las Liguillas cuando Comizzo alineó un equipo alterno antes de jugar los ‘Playoffs’. Sin embargo, sus dos goles a Real Garcilaso (en Espinar puso el 2-2 momentáneo y en Lima anotó el segundo) lo metieron en la historia del club.

Por su cuenta, Miguel Ximénez llegó al 2013 con la chapa de artillero del equipo en la campaña anterior, donde había anotado 20 goles. Antes del arribo de Raúl Ruidíaz, el ‘Chino’ era el centrodelantero titular. Anotó dos goles en la derrota (3-2) en casa ante Sport Huancayo a inicios de año. La descollante actuación de la ‘Pulga’ lo opacó completamente. Llegó a jugar 19 veces y solo volvió aparecer en el marcador en dos ocasiones más (1-1 ante Ayacucho, y victoria 2-1 contra UTC).

Sebastián Fernández festeja de forma efusiva su gol en la final contra Real Garcilaso. (Foto: El Comercio)





Lo último que hizo Ximénez como jugador de Universitario fue estrellar su disparo en el travesaño en la tanda de penales contra Real Garcilaso en Huancayo. El resultado, sin embargo, se revirtió y los cremas consiguieron el título 26 en su palmarés.

-2020, los charrúas que están-

Leí en Twitter una duda que esconde nostalgia. ¿Qué hubiese logrado Comizzo el año pasado con Alonso, Urruti y Dos Santos en su plantel? Es seguro que tener refuerzos de nivel hubiesen equilibrado el peso que sostuvieron Hohberg y Quintero en ataque, Alfageme y Guarderas en el medio, y Quina y Velarde en defensa.

¿Pelear por el título? Sin grandes refuerzos, la ‘U’ de Comizzo tomó el liderato del Clausura en gran parte del torneo. Sin embargo, desperdició los cinco puntos de ventaja que tenía sobre Alianza Lima, que luego lo superó en la tabla y pudo disputar los ‘Playoffs’.

Dos Santos y Urruti, socios charrúas en el ataque de Universitario en este 2020. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

El presente es distinto, pero más claro para Ángel Comizzo y su comando técnico. Más allá de las aprobaciones que tuvieron algunas contrataciones que se hicieron para esta temporada (Santillán, Succar, Millán), jugadores con el perfil de Alonso, Urruti y Dos Santos habrían arribado a la ‘U’ con las mismas exigencias y obligaciones.

El trío uruguayo fue clave el breve paso de Gregorio Pérez por el banco, y todo apunta a que también tendrá su protagonismo con el ‘Indio’ al mando. Avalados en los números que suman este año, se puede afirmar que serán de gran utilidad para los planes de Universitario.

Dos Santos es el goleador del plantel con 6 anotaciones entre Liga 1 y Copa Libertadores, y también es el charrúa con más minutos jugados: 758. Con la misma cantidad de partidos jugados (10), Luis Urruti se apuntó con dos tantos en su cuenta. En tanto, Federico Alonso siempre que jugó lo hizo de titular y llegó a marcar un gol en la Copa.

Alonso pelea un balón contra Beto da Silva de Alianza Lima en el último partido que disputó la 'U' en el 2020. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Si el análisis también se permite mencionar a Donald Millán y Alberto Quintero, el plus del equipo en ataque mejora los promedios. El colombiano ha marcado dos veces en los 10 partidos que disputó. Quintero, quien juega su cuarta temporada en Universitario, aún no anota pero ha sido clave en las cuatro victorias merengues en las que participó este año.

La legión extranjera en la ‘U’ se pone al servicio del llamado de Comizzo. El anhelo es generalizado. Lo único que importa desde hoy en adelante será gritar campeón a final de la temporada.

Universitario, 2020: la legión extranjera Partidos Titular Victorias Empates Derrotas Goles Minutos Jonathan Dos Santos 10 8 5 3 2 6 758 Luis Urruti 10 6 5 3 2 2 559 Federico Alonso 8 8 4 2 2 1 720 Donald Millán 10 8 5 3 2 2 647 Alberto Quintero 9 7 4 3 2 0 624

