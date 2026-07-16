Universitario apuesta por una nueva era: Teleticket será patrocinador y ticketera oficial del club. Foto: Universitario
Universitario apuesta por una nueva era: Teleticket será patrocinador y ticketera oficial del club. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes anunció una nueva alianza estratégica con Teleticket, que desde ahora asumirá el rol de ticketera oficial y patrocinador del club. El acuerdo representa el vínculo comercial más importante que la institución ha alcanzado con una empresa del sector de ticketing y busca fortalecer los ingresos del club, además de mejorar la experiencia de sus hinchas.

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