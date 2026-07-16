Universitario de Deportes anunció una nueva alianza estratégica con Teleticket, que desde ahora asumirá el rol de ticketera oficial y patrocinador del club. El acuerdo representa el vínculo comercial más importante que la institución ha alcanzado con una empresa del sector de ticketing y busca fortalecer los ingresos del club, además de mejorar la experiencia de sus hinchas.

Con esta sociedad, Teleticket será la encargada de la comercialización de entradas para los partidos y eventos oficiales de Universitario, mediante una plataforma que promete un proceso de compra más ágil, seguro y eficiente.

Un acuerdo que fortalece la gestión comercial de Universitario

El club destacó que esta alianza incorpora mejores condiciones económicas y permitirá generar nuevas fuentes de ingresos para continuar impulsando el desarrollo institucional.

La estrategia forma parte del objetivo de Universitario de consolidar su crecimiento comercial, fortaleciendo su sostenibilidad financiera y ampliando los beneficios para sus socios e hinchas.

Universitario y Teleticket sellan un acuerdo estratégico que también impulsará al fútbol femenino. Foto: Universitario

¿Qué beneficios tendrán los hinchas con la llegada de Teleticket?

Como parte de esta nueva etapa, los aficionados cremas podrán acceder a un sistema de venta de entradas con diversas mejoras operativas. Entre los principales beneficios anunciados por el club destacan:

Una experiencia de compra de entradas más ágil, segura y eficiente.

Optimización de los procesos de venta y acceso a los encuentros deportivos.

Nuevas iniciativas para mejorar la experiencia de los hinchas.

Acciones destinadas a fortalecer el vínculo entre Universitario y su comunidad.

Ⓤ𝗡 𝗩𝗜́𝗡𝗖𝗨𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗬 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘𝗭𝗔 🤩 @teleticketperu es la nueva ticketera oficial del club y patrocinador oficial de nuestras Leonas.



¡Bienvenido al único grande! 💪



🔗 Lee la nota completa aquí: https://t.co/HMGOfCA8V7#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/QniRSVn5jA — Universitario (@Universitario) July 16, 2026

Teleticket también apostará por el fútbol femenino de Universitario

La alianza no solo contempla al primer equipo masculino. Teleticket también se convertirá en patrocinador de Las Leonas, el equipo femenino de Universitario de Deportes.

La empresa tendrá presencia en la camiseta oficial del plantel y aportará nuevos recursos para el crecimiento de la disciplina, convirtiéndose en la primera compañía de ticketing del Perú en auspiciar a un equipo profesional de fútbol femenino.

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