Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel y anunció la incorporación del lateral izquierdo panameño Jorge Abdiel Gutiérrez. El defensor, de 27 años, llega al cuadro crema con experiencia internacional, presencia en la selección de Panamá y el antecedente de haber formado parte del plantel que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gutiérrez fue uno de los futbolistas considerados por el entrenador Thomas Christiansen durante el proceso que llevó a Panamá a conseguir su clasificación al Mundial 2026, segunda participación de la selección centroamericana en la historia de la Copa del Mundo.

Jorge Gutiérrez, mundialista con Panamá

El nuevo jugador de Universitario participó en cinco partidos de las Eliminatorias de Concacaf que permitieron a Panamá conseguir su boleto para el Mundial disputado en Canadá, México y Estados Unidos.

Además, el lateral izquierdo formó parte de la selección panameña durante la Copa Oro 2025 y la Liga de Naciones de Concacaf, consolidándose como una alternativa habitual dentro del combinado nacional.

Su llegada al fútbol peruano representa una nueva experiencia internacional para un futbolista que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional entre Panamá y Venezuela.

Será el tercer panameño en jugar en Universitario

Con su incorporación, Jorge Gutiérrez se convierte en el tercer futbolista panameño en vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

El defensor seguirá los pasos de dos jugadores muy recordados por la hinchada crema: Luis Tejada y Alberto Quintero. Ambos dejaron una importante huella durante sus respectivas etapas en el club.

Gutiérrez, además, ya tiene un vínculo previo con el Estadio Monumental U Marathon. El lateral estuvo presente en el escenario crema durante la Noche Crema 2025, cuando participó con la selección de Panamá.

La trayectoria de Jorge Gutiérrez antes de llegar a Universitario

El nuevo refuerzo crema comenzó a destacar en Tauro FC, uno de los clubes más importantes del fútbol panameño. Con dicha institución consiguió cuatro títulos antes de dar el salto al extranjero.

En 2022, Gutiérrez se trasladó al fútbol venezolano para incorporarse a Deportivo La Guaira, equipo con el que acumuló más de 80 partidos en todas las competiciones durante sus primeras temporadas.

Su regularidad le permitió convertirse en un futbolista importante para el conjunto venezolano y, posteriormente, ganarse un espacio en la selección absoluta de Panamá.

Gutiérrez destacó con sus asistencias en 2025

Durante la temporada 2025, el lateral panameño tuvo una destacada participación ofensiva con Deportivo La Guaira. Disputó 35 partidos, marcó dos goles y registró nueve asistencias, su mejor registro en este apartado.

Estas cifras reflejan una de las principales características del futbolista: su capacidad para incorporarse al ataque y generar opciones de peligro desde el sector izquierdo.

Ahora, Jorge Gutiérrez tendrá el desafío de adaptarse al fútbol peruano y competir por un lugar en el once de Universitario, que busca mantenerse como protagonista en los principales torneos de la temporada.