Por Redacción EC

Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel y anunció la incorporación del lateral izquierdo panameño Jorge Abdiel Gutiérrez. El defensor, de 27 años, llega al cuadro crema con experiencia internacional, presencia en la selección de Panamá y el antecedente de haber formado parte del plantel que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.