Universitario de Deportes no pierde el tiempo y ya se prepara para la temporada 2026, en donde no solo tendrán como objetivo conseguir el tetracampeonato de la Liga 1, también realizar un buen papel en la Copa Libertadores.

Aprovechando la campaña navideña, el hincha ‘crema’ podrá acceder a la preventa de la nueva camiseta con la que la ‘U’ defenderá su título en la siguiente temporada.

La preventa inicia hoy viernes 5 de diciembre, y estará disponible en la página web de Marathon.

“Hoy comienza la preventa de la nueva camiseta oficial del Tricampeón para el 2026″, publicó la ‘U’ en sus redes sociales.

El diseño aún es un misterio, pero se espera que sea especial ya que se espera conseguir el tetracampeonato con esta nueva ‘piel’.