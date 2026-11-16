Universitario visitará a Sport Huancayo en su último partido del Clausura: fecha, hora y estadio. Foto: Universitario
Universitario visitará a Sport Huancayo en su último partido del Clausura: fecha, hora y estadio. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes dio a conocer su plan de actividades para la semana del lunes 16 al lunes 23 de noviembre. A través de sus redes sociales, el club crema detalló cómo se organizará el trabajo del plantel durante los próximos días, en una programación que incluye entrenamientos en Campo Mar, una práctica en el estadio Monumental y un viaje a Huancayo para afrontar su último compromiso del Torneo Clausura 2026.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?