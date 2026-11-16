Universitario de Deportes dio a conocer su plan de actividades para la semana del lunes 16 al lunes 23 de noviembre. A través de sus redes sociales, el club crema detalló cómo se organizará el trabajo del plantel durante los próximos días, en una programación que incluye entrenamientos en Campo Mar, una práctica en el estadio Monumental y un viaje a Huancayo para afrontar su último compromiso del Torneo Clausura 2026.

La planificación comenzará este lunes con una sesión de entrenamiento a las 9:30 a. m. en Campo Mar. El equipo continuará trabajando en el mismo lugar durante los siguientes días, aunque con una ligera variación en los horarios de las prácticas.

De esta manera, Universitario tendrá cinco días consecutivos de trabajo en sus instalaciones antes de trasladar sus actividades al estadio Monumental U Marathon.

El sábado 21 de noviembre, el equipo realizará una última sesión de entrenamiento desde las 3:00 p. m. en el Monumental. Posteriormente, tiene previsto viajar a Jauja para continuar con su preparación de cara al partido en Huancayo.

Lunes 16 de noviembre: entrenamiento a las 9:30 a. m.

entrenamiento a las 9:30 a. m. Martes 17 de noviembre: entrenamiento a las 9:30 a. m.

entrenamiento a las 9:30 a. m. Miércoles 18 de noviembre: entrenamiento a las 9:30 a. m.

entrenamiento a las 9:30 a. m. Jueves 19 de noviembre: entrenamiento a las 9:00 a. m.

entrenamiento a las 9:00 a. m. Viernes 20 de noviembre: entrenamiento a las 9:00 a. m.

entrenamiento a las 9:00 a. m. Sábado 21 de noviembre: entrenamiento a las 3:00 p. m.

Gianluca Lapadula ya se encuentra en etapa de rehabilitación (Foto: @universitario)

El partido ante Sport Huancayo y el regreso a Lima

La agenda deportiva de Universitario continuará el domingo 22 de noviembre, cuando visite a Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2026. El encuentro está programado para las 3:00 p. m. en el Estadio Huancayo.

Una vez finalizado el compromiso, el plantel permanecerá en la zona para cumplir con su programación de retorno. Según el plan difundido por la institución, el vuelo de regreso a Lima está previsto para el lunes 23 de noviembre, a las 11:10 a. m. Si los resultados le son favorables al cojunto crema, podría regresar como ganador del segundo torneo del año; caso contrario, conoceré a quién se enfrenterá en las semifinales.

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