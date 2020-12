Armando Alfageme tiene decidido disputar su tercera temporada con Universitario de Deportes en el 2021, pero todo está en manos de la directiva del club crema, señaló este martes el volante nacional.

El mediocampista dejó claro que su prioridad es seguir con los merengues, incluso si debe bajar sus pretensiones para hacerlo.

“Se dice que Alfageme no quiere renovar porque tiene un montón de propuestas o por plata y quiero decir que no. El tema ya no depende de mí ni de representante, ya es un tema de la administración de la ‘U’ que acepten la propuesta que nosotros, mi representante y yo, hemos decidido. Hemos hecho un gran esfuerzo porque quiero quedarme”, indicó en comunicación con ESPN.

“Mi intención es quedarme en la ‘U’. Me costó mucho regresar. Antes de que acabe el campeonato, hablé con Ángel (Comizzo) y él quería que renueve”, agregó.

El exjugador de Municipal, UTC y Real Garcilaso también analizó la final perdida ante Sporting Cristal por el título de la Liga 1.

“Se luchó bastante y en las últimas instancias perdimos. Fueron dos finales duras. No se jugó tan bien como la hinchada esperaba pero creo que se entregó el máximo”, opinó ‘Alfa‘.