La Copa Libertadores es la obsesión. Universitario de Deportes inició este jueves 26 de diciembre su pretemporada, que tendrá como primera prueba de fuego el torneo continental en la que enfrentarán a Carabobo de Venezuela. Los cremas contaron con varios de los futbolistas de la última campaña y también con los recientes refuerzos Jonathan Dos santos y Luis Urruti.

Universitario de Deportes arrancó oficialmente los trabajos de cara a la temporada 2020 en Campomar. Gregorio Pérez decidió adelantar los entrenamientos debido a la premura de la participación del equipo en la próxima Libertadores.

La presencia de los uruguayos Luis Urruti y Jonathan Dos Santos fue la gran novedad del entrenamiento. Ellos arribaron la mañana de este mismo jueves y horas más tarde ya estaban entrenando con el grueso del equipo.

Hubo algunas ausencias

Sin embargo no todos los citados se dieron cita en el complejo de Lurín. Bryan Velarde y Alberto Rodríguez preocuparon a la hinchada merengue por su ausencia. El primero de ellos no asistió a los trabajos debido a que se encuentra entrenando junto con la Selección Sub 23, pero hay rumores de que no continuaría en el club. El ‘Mudo’, en tanto, aún no ha resuelto su continuidad con el club.

Universitario de Deportes debutará de forma oficial en la temporada 2020 enfrentando a Carabobo de Venezuela el martes 21 de enero en el estadio Cachamay por el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores. El duelo de vuelta se llevará a cabo el 28 del mismo mes en el estadio Monumental de Ate.