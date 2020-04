Universitario de Deportes vive días repletos de incertidumbre. Dos comunicados, uno de parte de la administración de Carlos Moreno y otro de Raúl Leguía, han desestabilizado al club crema y ambos han salido a esclarecer sus posturas. En diálogo con RPP, el actual administrador temporal del cuadro de Ate se refirió a los despidos y la supuesta liquidación del club.

“No estamos desactivando la reserva ni decisiones menores del club. Hay entrenadores que se están haciendo cargo de los entrenamientos remotos. Se han desvinculado algunos trabajadores pero no hubo despidos masivos como se ha mencionado. Lo que sí es cierto es una desvinculación temporal del equipo femenino y el futsal. El equipo de vóley ya había terminado su participación hace un mes, por lo que no hubo inconvenientes”, sostuvo en el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

Según indicó Moreno, esta medida se ha adoptado debido a la situación económica del club: “La administración de Solución y Desarrollo solo dejó cerca de USS$ 80 mil y con facturas adelantadas”.

Comunicado de la Administración Concursal de @Universitario a la opinión pública pic.twitter.com/rF7SSkUafX — Adm. Concursal U (@InstitucionalU) April 25, 2020

Cuando fue consultado por la toma de decisiones a pesar de no estar inscrito en Registros Públicos, Moreno acotó: “No es necesario estar en Registros Públicos. Para que sea reconocido como administrador temporal debo ser elegido por una junta de acreedores, eso se llevó a cabo en febrero del presente año”.

Asimismo, indicó que Gremco no es el principal enemigo de la "U" y que nunca se pensó en liquidar el club crema: “Tengo historia como hincha, como parte de la barra, como socio y ahora como administrador. Yo nunca hubiese aceptado ninguna liquidación. Lo que se ha estipulado en el plan es que los activos se tienen que concesionar, en caso no se logre, se procederá a vender, pero al precio real, eso no es liquidar”.

Por último, se refirió a una posible reunión con Leguía para solucionar los problemas: “Sí, estoy dispuesto a ello si es que hay un garante para que ellos cumplan con los compromisos. Esa gente no cumple con lo que pactan. Ya sucedió una vez. No tengo problema alguno con hacerlo y que entreguen de una vez los bienes y documentos del club”.

Este fue el comunicado de Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C.

Comunicado de Raúl Leguía

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER