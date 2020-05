Universitario de Deportes fue multado por la Comisión de Concesión de Licencias de la Federación Peruana Fútbol (FPF) con 10.750 soles por el incumplimiento de cinco pagos administrativos. De no cumplir a tiempo con estos pagos establecidos, la institución podría perder puntos que había logrado en el Torneo Apertura. Ante ello, el administrador concursal, Carlos Moreno, arremetió contra la FPF.

En Radio Ovación, el dirigente expresó lo siguiente: “Todas las deudas que se mencionan están debidamente canceladas, tanto enero como febrero. En enero nosotros todavía no estábamos a cargo de la administración del club, nosotros fuimos designados el 14 de febrero. Nos dejaron poco dinero en las cuentas del fideicomiso, dicen que dejaron 5 millones de soles y no entiendo dónde pueden estar porque en las cuentas del club no han estado y tenemos las pruebas de eso".

Asimismo, Moreno acotó: "La Federación a fines de febrero tenía un dinero del club proveniente de la primera fase de la Libertadores frente a Carabobo, esto lo pudo compensar con las obligaciones del club pero no lo hizo y más bien dilató el pago a favor del club compensando previamente las deudas. ¿Si lo hizo semanas después por qué no lo hizo a fines de febrero? No quiero comenzar a pensar de que hay muy mala fe de algunas personas de la Federación, en realidad ya lo estamos pensando. Ya nos deslizó la opción de sanción, algo que no sucedía cuando estaba la administración de Leguía al frente del club, siempre sancionan a aquellos que no somos afines a determinados personajes de la Federación”.

Moreno se refirió a la denuncia contra Indecopi

En los últimos días, Jean Ferrari viene proliferando que esperan una respuesta del Congreso en cuanto a su denuncia ante Indecopi. Ante ello, Moreno replicó: “Son denuncias trasnochadas de esta gente, ellos tienen una historia que la repiten pero no se ajusta a la realidad. Esta gente cuando las cosas no les favorecen dicen que son irregulares pero cuando una decisión similar se toma a favor de ellos son legales, son poco serios. Tenemos claro que nuestro proceder ha sido siempre honesto, no sé si ellos puedan decir lo mismo”.

Por otro lado, también le mencionó a Ovación que están contentos de haber sido nominados para una posible sede de las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana del 2022 y 2023.

