Claudio Yacob tuvo un debut amargo en Universitario, pues un error propició el gol de Roberto Ovelar para el 1-0 de Deportivo Municipal. El resultado no se movería y el cuadro crema sumó su segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura 2022.

Minutos después del partido, el mediocampista del elenco merengue conversó con Fútbol en América y se refirió a la equivocación que cometió en los primeros minutos del partido. “Sentí la necesidad de hablar y dar la cara para pedir perdón, por el malestar y la bronca del hincha luego de mi actuación”, inició.

Claudio Yacob se mostró incómodo debido a que esperaba iniciar su travesía por el equipo crema con el pie derecho. “Me da mucha impotencia porque claramente no era el debut que uno imaginó, que se soñó, pero son cosas que pasan en la vida misma”, dijo.

El argentino dejó claro que no se esconderá tras el error. “Estoy acá para poner la cara y trabajar con humildad, me da mucha bronca por el esfuerzo que hizo el equipo y el técnico. Tuve una desgracia que no me pasó en toda mi carrera, pero estoy para afrontar la situación y continuar trabajando”, agregó.

“Entiendo el malestar de la gente y me siento responsable de la derrota ante Municipal, pero decirle al hincha que ojalá pueda tener la revancha para que la imagen que se tiene de mí cambie”, finalizó. Universitario tendrá que olvidar lo sucedido en el Estadio Monumental y empezar a trabajar pensando en sus próximos retos. Continúan con opciones en la clasificación, pero no pueden dejar ir más puntos.

Los cremas viajarán el próximo fin de semana a Cusco para verse las caras ante Cienciano, uno de los clubes protagonistas del campeonato. El partido en el Inca Garcilaso de la Vega se disputará el domingo 7 de agosto (3:30 p. m.).