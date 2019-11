Fútbol peruano







Ángel Comizzo dio su versión sobre salida de Universitario: “Me faltaron el respeto, me manosearon” [VIDEO] Un día después de que se conozca que Ángel Comizzo no continuará como entrenador de Universitario, el argentino reveló que la directiva le propuso reducirle el sueldo en 40%, algo que no aceptó