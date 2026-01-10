Universitario de Deportes inició con toda la ilusión la pretemporada para asumir de la mejor manera el 2026, en onde luchará por conseguir el tetracampeonato y hacer historia en la Copa Libertadores.

La hinchada es un baluarte en el rendimiento, por ello, la institución ‘merengue’ compartió los precios del ‘Abono Crema’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Con este beneficio, los hinchas ‘cremas’ podrán acceder al los 9 partidos del Torneo Apertura.

Norte: 250

Sur Familiar: 250

Oriente: 640

Occidente Lateral: 750

Occidente Central: 920