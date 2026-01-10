Universitario de Deportes inició con toda la ilusión la pretemporada para asumir de la mejor manera el 2026, en onde luchará por conseguir el tetracampeonato y hacer historia en la Copa Libertadores.
MIRAR | Un 3-5-2 inédito con solo un fichaje, Guerrero titular y el “cero pelotazo” como regla: el primer once del Alianza de Guede ante Independiente
La hinchada es un baluarte en el rendimiento, por ello, la institución ‘merengue’ compartió los precios del ‘Abono Crema’.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Con este beneficio, los hinchas ‘cremas’ podrán acceder al los 9 partidos del Torneo Apertura.
- Norte: 250
- Sur Familiar: 250
- Oriente: 640
- Occidente Lateral: 750
- Occidente Central: 920
Contenido sugerido
Contenido GEC