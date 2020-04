Con un Monumental desbordado de hinchas, ilusión y aliento, se disputó el 26 de junio del 2011 un partido que pasaría a la historia del cuadro merengue. Universitario de Deportes debía ser capaz de hacerle frente a Boca Juniors y arrebatarle la tan deseada Copa Libertadores con el apoyo de su público e historia.

Carlos Cáceda; Christian Dávila, Néstor Duarte, Werner Schuller, Álvaro Ampuero, Joshimar Vargas, Ángel Romero, Mauricio López, Edison Flores, Andy Polo y Yoice Conde, con la motivación a tope tras dejar fuera de competencia a su máximo rival, pusieron el pecho en el césped del coloso de Ate y salieron a buscar la gloria frente al poderoso Boca.

“Cuando uno entra a una final, no veo otra opción más que ganarla”, fueron las palabras de Ricardo Gareca tras la clasificación de Perú a la final de Copa América. Los juveniles cremas, bajo el mando del profesor Javier Chirinos, soñaron despiertos aquella noche en el estadio Monumental y tras una caótica tanda de penales, se coronaron como los campeones de la primera edición de la Copa Libertadores Sub 20.

¿Dónde está aquel 11 titular que gritó campeón en Copa Libertadores?

Carlos Cáceda, junto a Edison Flores y Andy Polo, fueron de los que más resaltaron de aquella alineación. El portero defiende los colores de Melgar de Arequipa y es convocado con regularidad a la selección peruana. Edison es fundamental en el esquema de Ricardo Gareca y vive un presente de ensueño como jugador franquicia de la MLS. Por su parte, Polo se consolidó en el fútbol de los Estados Unidos y lleva varias temporadas fuera del país.

La línea defensiva ganó confianza, algunos llegaron al primer equipo, pero ninguno pudo hacer una gran carrera en el cuadro crema. Christian Dávila es defensor de Municipal, Nestor Duarte viste los colores de Cantolao, Werner Schuler juega en San Martín (prestado por la U) y Álvaro Ampuero, quien pasó por el fútbol de la Serie A de Italia, es jugador del Zira FK de Azerbaiyán.

La primera línea de volantes de aquel equipo consiguió afianzarse en el profesionalismo pero no en los primeros planos deportivos. El fútbol los llevó por senderos distintos: Josimar Vargas defiende al recién ascendido Carlos Stein mientras que Ángel Romero reforzó al vigente campeón de la Liga 1: Binacional.

Aquel llamado a ser el '9′ del equipo, el delantero referente y quien se encargue de concluir las jugadas en gol fue Joyce Conde. Si bien es cierto, el atacante no destacó por su cuota goleadora, su físico imponente lo ayudó en convertirse en un incómodo jugador para las defensas contrarias. No obstante, no trascendió en el fútbol profesional.

Finalmente, uno de los emblemas de dicho ’11′ en el torneo fue Mauricio López. El ágil extremo de Universitario de Deportes que destacó en la mencionada Copa Libertadores, se vio impedido de continuar jugando al fútbol tras ser víctima de un derrame cerebral, el cual le terminó arrancando el sueño de continuar su carrera como futbolista.

Aquella fue una camada prometedora, que terminó dando vida a un equipo competitivo a nivel internacional y que con el pasar de los años pudo colaborar con jugadores para la selección peruana. Sin embargo, la realidad no muestra que hayan trascendido a nivel profesional como conjunto.

No todo fue tristeza para Boca:

El mencionado 26 de junio del 2011 se escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol peruano a nivel continental, pero también, una de las más trágicas del fútbol del argentino.

Mientras los hinchas de Boca Juniors saboreaban el amargo sabor de la derrota en Lima, por dentro sonreían, pues el descenso de River Plate en el Monumental de Buenos Aires era una realidad.

